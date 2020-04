Prachtig weer opkomst, maar wat te doen nu we binnen moeten blijven?

Dit weekend is er prachtig lenteweer op komst met zondag zelfs twintig (!) graden. Maar wat te doen nu we zoveel mogelijk binnen moeten blijven?

Een terrasje pakken of eropuit gaan naar de bossen of het strand zit er dit weekend niet in. Vanwege de coronacrisis moet iedereen zoveel mogelijk binnen blijven en plekken die druk kunnen zijn mijden. We moeten immers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

De gemeente Zandvoort houdt alle toegangswegen naar het strand dicht. Sinds een week worden strandbezoekers teruggestuurd en mag alleen bestemmingsverkeer door. Ook in Noordwijk wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden. Als het te druk wordt sluit de gemeente een aantal parkeerplaatsen om mensen te ontmoedigen om naar het strand te komen.

Drukte op het water

Wie denkt aan de maatregelen te kunnen ontsnappen op het water, heeft het mis. Ook daar gelden de maatregelen. Er wordt gewaarschuwd voor drukte op het water dit weekend. „Het is niet verboden om te gaan varen, maar de strenge coronaregels gelden ook op en langs het water. Mensen moeten afstand houden, ze mogen niet met een hele groep mensen op een boot zitten en niet met een heleboel schepen bij elkaar komen", zegt het Watermanagementcentrum van Rijkswaterstaat.

Leisurelands, de beheerder van twintig grote recreatieplassen in het oosten van het land, zet extra toezichthouders in om in de gaten te houden of het bij de plassen niet te druk wordt. Strand Horst aan het Wolderwijd is afgesloten, omdat daar te veel surfers en kitesurfers bij elkaar kwamen. „We houden alle andere parkeerplaatsen open, totdat blijkt dat het er toch te druk wordt. Ons advies is natuurlijk dat mensen de plassen niet speciaal op gaan zoeken." Maar hoe kom je dit weekend vol zonneschijn door zonder te balen dat je binnen zit met dat mooie weer?

Genieten 1.0

„We hoeven ons echt niet te vervelen”, zegt vrijetijdsdeskundige Goof Lukken. „Het is een kwestie van je mindset veranderen. Je merkt dat mensen aan de maatregelen beginnen te wennen. Waar we twee weken geleden nog massaal het strand bezochten met mooi weer, gebeurt dat nu gelukkig al een stuk minder.” Volgens Lukken moeten we weer terug naar het ‘genieten 1.0’. „Er vallen nu een heleboel activiteiten weg, maar ook in je eigen omgeving is er genoeg te doen. Pak een lekker drankje uit de koelkast en ga in de tuin of op het balkon zitten.”

Klussen en tuinieren, zijn momenteel populaire bezigheden. „Nu we veel thuis zijn, krijgen we aandacht voor wat er nog niet klopt aan ons huis”, legt Lukken uit. Maar wat als je geen tuin of balkon hebt? „Zoek dan toch even de natuur op. Een mens is namelijk niet gemaakt om lang binnen te zitten.”

Twee weken geleden bezochten we massaal het strand. Bezoekers werden verzocht om zo kort mogelijk op het strand te blijven. | Foto: ANP / Ramon van Flymen

Drukte verspreiden

Het kan volgens Lukken geen kwaad om even naar buiten te gaan, zolang we ons maar houden naar de richtlijnen van het RIVM en een plan B hebben voor als het toch te druk blijkt te zijn „Daar heeft Nederland ook voldoende capaciteit voor. Er is namelijk meer dan 85.000 kilometer aan fiets- en wandelroutes en als iedereen daar in zijn eigen omgeving gebruik van maakt en niet naar populaire plekken toegaat, kunnen we de drukte prima verspreiden.”

Veel mensen weten dan ook heel weinig van wat er in hun eigen omgeving te doen is, denkt Lukken. „Zoek bijvoorbeeld eerst eens naar mooie routes in je eigen buurt, in plaats van erop uit te trekken met de auto.” Daarnaast komen er dankzij het internet ook een heleboel activiteiten die je thuis kunt doen bij. „De eerste escaperooms staan al online en dancefestivals streamen gewoon je woonkamer in. Op deze manier krijg je toch het idee van uitgaan”, aldus Lukken

Bordspelletjes en berenjachten

Maar ook simpelere activiteiten zijn weer in trek. „Voor kinderen worden er bijvoorbeeld berenjachten georganiseerd, waarbij ze op zoek moeten naar knuffelberen in de buurt en ook de bordspelletjes vliegen de laatste weken de winkels uit”, zegt Lukken.