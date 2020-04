Positieve tekenen aan de wand in Spanje en België

Hoewel de coronacrisis nog altijd stevig huishoudt, zijn er stilaan toch ook positieve tekenen te zien in de cijfers van onder andere Spanje en België.

In Spanje worden sinds enkele dagen steeds minder nieuwe coronadoden geregistreerd. Ook het afgelopen etmaal bezweken er weer minder mensen aan het coronavirus dan de dag ervoor. De autoriteiten melden zondag 674 sterfgevallen, zaterdag waren het er nog 809. In totaal komt het aantal coronadoden in Spanje daarmee op ruim 12.400.

Ook het aantal nieuwe besmettingen stijgt minder hard. Waren het er een dag eerder nog bijna 8000, zondag iets meer dan 6000. In totaal zijn in Spanje ruim 130.000 besmettingen geteld. Het land heeft inmiddels Italië ingehaald als het gaat om het aantal geregistreerde infecties. Italië telt nog wel de meeste coronadoden van Europa.

Minder ziekenhuisopnames

In België hebben de ziekenhuizen voor het eerst in de coronacrisis in 24 uur tijd meer patiënten ontslagen dan dat er nieuwe patiënten zijn opgenomen. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Er werden 499 nieuwe opnames geteld in de ziekenhuizen, wat de derde daling op rij is. Daar stond tegenover dat 504 patiënten zijn ontslagen. In totaal zijn sinds 15 maart 8273 mensen met corona opgenomen, terwijl er 3751 weer naar huis mochten. Het dodental als gevolg van het coronavirus in België is met 164 gestegen en ligt nu op 1447.