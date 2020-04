Positieve signalen vanuit Italië, Frankrijk en New York zetten door

Het lijkt erop dat in een paar van de hevigst door het coronavirus getroffen gebieden ter wereld het ergste stilaan achter de rug is. Onder andere in Frankrijk, Italië en New York zijn er positieve signalen.

Zo is het dodental door het coronavirus in Italië zondag minder hard gestegen dan een dag eerder. Zondag werden 433 doden gemeld, tegenover 482 op zaterdag. Het geregistreerde aantal doden staat nu op 23.660. Het aantal besmettingen is gestegen met 3047, maar dat is lager dan een dag eerder, toen er bij 3491 mensen het virus werd vastgesteld. Zeker 178.972 Italianen zijn besmet met het virus.

Frankrijk

In de Franse ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen overleden de afgelopen 24 uur 395 patiënten aan de gevolgen van de virusinfectie, aanzienlijk minder dan de voorgaande dagen. Het totaal aantal doden kwam daarmee op 19.718.

Volksgezondheidsdirecteur Jérôme Salomon zei zondag ook dat er steeds minder patiënten op de intensive care liggen. Voor de elfde dag op rij is er een afname te constateren. Het zijn er nu nog 5744, het laagste aantal sinds 30 maart. Salomon meldde verder dat er slechts 785 nieuwe besmettingsgevallen zijn geregistreerd.

Toch waarschuwde premier Édouard Philippe voor te veel optimisme. Hij zei dat de terugkeer naar het oude leven van voor de coronacrisis vermoedelijk nog een hele tijd op zich zal laten wachten. Het land zit al vijf weken vrijwel helemaal op slot. Het plan is wel de maatregelen vanaf 11 mei te versoepelen.

New York

Ook in New York - de zwaarst getroffen staat van het in absolute aantallen zwaarst getroffen land (de Verenigde Staten) - is een dalende tendens in de coronacrisis zondag doorgegaan. Gouverneur Andrew Cuomo zei tijdens zijn dagelijkse persconferentie dat alles daarop wijst, maar net zoals Philippe in Frankrijk zegt hij dat de tijd nog lang niet rijp is om achterover te leunen.

Cuomo vertelde dat er de afgelopen 24 uur 507 mensen zijn overleden aan de gevreesde longziekte, die met name in delen van de stad New York heeft huisgehouden. Ook de opname van nieuwe patiënten liep flink - ruim 500 - terug in vergelijking met zaterdag. In de hele staat zijn inmiddels meer dan 240.000 besmettingsgevallen geregistreerd, drie keer zoveel als in New Jersey, de nummer 2 op de lijst.

Nieuwe brandhaarden

Maar waar het op een aantal plekken langzaam beter gaat, zijn er ook landen waar ze nog in de groeifase zitten, zoals Turkije. Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft daar flink oplopen. Zondag steeg het aantal geregistreerde patiënten met 3977 tot 86.306. Turkije is nu het land met de meeste besmettingen buiten Europa en de Verenigde Staten.

Het dodental is met 127 gestegen tot 2017. Zaterdag werd al bekend dat Turkije het land met de meeste gevallen in de regio is, door meer besmettingen te registreren dan buurland Iran. Door de nieuwe gevallen van zondag heeft Turkije ook meer geregistreerde besmettingen dan China, waar de uitbraak begon. Wereldwijd staat het op een zevende plek.

Ziekenhuiscapaciteit

Ook in Mexico zijn er problemen. Hoewel de aantallen daar nog niet extreem hoog zijn, is de hoofdstad wel zwaar getroffen. De ziekenhuizen in Mexico-Stad zitten bijna aan hun limiet door alle patiënten die er de afgelopen weken bij zijn gekomen. Dat zegt burgemeester Claudia Sheinbaum tegen lokale media.

De drie ziekenhuizen in de zwaarst getroffen deelgemeente van de stad, Iztapalapa, zitten vol en wijzen daarom nieuwe patiënten af. Mensen die Covid-19 hebben of een andere aandoening moeten dus een ander ziekenhuis opzoeken. In de stad wonen 8,8 miljoen mensen en is het virus bij 2299 mensen vastgesteld. Zeker 178 besmette mensen in de Mexicaanse hoofdstad zijn overleden. In het hele land staat het geregistreerde dodental op 650 en zeker 7497 besmettingen.