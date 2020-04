Politie rukt uit voor grote vechtpartij in Utrecht

In Utrecht is het zondagavond uit de hand gelopen. Er was een gevecht op straat in de wijk Overvecht, waarbij zeker twintig mensen betrokken waren.

„Op de Oranjerivierdreef in Utrecht heeft de politie zojuist ingegrepen toen een conflict uitliep op een flinke vechtpartij", zo meldt de politie op Twitter. „Diverse agenten kwamen in actie toen zo'n 20 personen slaags raakten met elkaar. De straat is nu afgezet om de orde en rust te herstellen."

Politiehonden

Ab Kools, de wijkambassadeur van Overvecht, meldt dat er zeker zes wagens van de politie waren uitgerukt aangevuld met nog een paar motoren. Ook zouden de agenten politiehonden hebben meegenomen. Op foto's die op social media circuleren wordt dat beeld aardig bevestigd.

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij. Wel meldt RTV Utrecht dat er door de politie in ieder geval een arrestatie is verricht. Ook is er een vuurwapen in beslag genomen.