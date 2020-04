Opstand in gevangenis in Lelystad

Justitie heeft moeten ingrijpen in de gevangenis in Lelystad nadat gedetineerden in opstand kwamen. Dat meldden bronnen aan RTL Boulevard en is door het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigd.

Justitie heeft pepperspray moeten inzetten om de rust te laten wederkeren, aldus het televisieprogramma.

Onrust door coronacrisis

De onrust in gevangenissen nam de afgelopen weken toe door de maatregelen van justitie vanwege de coronacrisis. Bezoek is verboden en gevangenen moeten bijna de hele dag op cel blijven. Ook is sporten beperkt en is contact met familie via videobellen nihil.

Er zou een staking zijn geweest tussen vier en zes uur in de middag. „We waren het niet eens met hoe het eraan toe gaat met de welbekende coronaregels", zegt de bron.

Protest

Volgens een woordvoerder van justitie was er „een protest van een aantal gedetineerden die het niet eens waren met het dagprogramma". Hoeveel gedetineerden betrokken waren is niet duidelijk. „Er was een protest in de keuken. Het ging op een gegeven moment op zo'n manier dat het protest niet langer werd toegestaan. Toen de ramen waren dichtgeplakt is er ingegrepen. Daarbij is pepperspray gebruikt. Er zijn geen gewonden gevallen."