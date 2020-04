Oproep in België: 'Eet vaker friet'

Er wordt aan Belgen gevraagd of ze alsjeblieft tweemaal per week friet willen eten. Door het coronavirus is er namelijk een enorm aardappeloverschot, waar boeren anders niet vanaf komen.

Het gaat om maar liefst 750.000 ton aardappelen, dat door het coronavirus maar niet aan de man gebracht kan worden. Restaurants zitten immers dicht, waardoor er veel minder 'frieten' over de toonbank gaan dan normaal.

Enorme steun

Voorzitter van de Belgische beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en –verwerking (Belgapom) Romain Cools roept Belgen op om hun steentje bij te dragen aan het wegwerken van het enorme overschot.

Hoe, vraag je je misschien af? „Laten we allen twee keer per week frieten eten, in plaats van een keer per week", zegt Cools. Hij liet eerder op Twitter al weten blij te zijn met de enorme steun voor de Belgische aardappelketen.

Voedselbank

Belgapom werkt momenteel al hard aan het wegwerken van het overschot. Zo wordt een deel van de aardappelen wekelijks aan de voedselbank geschonken, wordt een deel gebruikt als voedsel voor dieren en zijn er ook aardappels bruikbaar voor het opwekken van elektriciteit.