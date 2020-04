Opnieuw recordaantal coronadoden in Spanje

In Spanje zijn in 24 uur tijd 950 patiënten bezweken aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het aantal sterfgevallen komt daarmee op 10.003. Tot dusver zijn er meer dan 110.000 besmettingen vastgesteld. De stijging van het aantal sterfgevallen was de grootste tot nu toe.

Het aantal slachtoffers komt dicht in de buurt van die in het zwaar getroffen Italië. Het aantal doden als gevolg van het nieuwe coronavirus is in Italië met meer dan 13.000 sterfgevallen nog steeds het hoogst.

België

In België steeg het aantal coronadoden naar 1.011. De afgelopen 24 uur overleden 183 mensen aan het longvirus. Er liggen nu 5.376 patiënten in het ziekenhuis, 584 meer dan woensdag. 363 mensen werden juist genezen verklaard en naar huis gestuurd, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten.

1.044 patiënten zijn opgenomen op de intensive care. Het aantal bevestigde besmettingen bedraagt 15.148.

Wereldwijd loopt het aantal vastgestelde besmettingen naar de 1 miljoen. In China, waar het virus drie maanden geleden opdook, zijn nu minder dan 1900 patiënten. In de VS zijn nu de meeste besmettingen vastgesteld. Het land telt nu circa 215.000 gevallen. Meer dan 5000 patiënten zijn er aan het virus bezweken.