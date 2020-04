Ook AZ en PSV willen stoppen, PSV noemt het 'onverantwoordelijk'

AZ en PSV volgen het voorbeeld van Ajax en willen voetbalcompetitie niet afmaken. PSV vindt het niet verantwoordelijk en wil per direct een punt achter het seizoen. KNVB heeft nog niet gereageerd.

PSV wil dat er per direct een punt achter het lopende seizoen wordt gezet. „Wij vinden het op geen enkele manier te verantwoorden om het restant van de wedstrijden uit te spelen", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands. Eerder lieten onder meer Ajax en AZ al weten het seizoen niet te willen afmaken.

Onduidelijk

Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus ligt de eredivisie sowieso tot 1 juni stil. Het is nu nog niet duidelijk of er daarna wel weer kan worden gevoetbald, zonder of met publiek. De KNVB moet dat moment niet afwachten, vindt PSV. „Ten eerste omwille van de volksgezondheid. Dat is het allerbelangrijkste. Wij zitten in de regio die het hardst getroffen is. Bijna iedereen kent wel iemand die ziek is, ziek is geweest of overleden is. Dan heeft voetbal geen prioriteit meer. Daarnaast zijn we van mening dat het doorspelen in de zomer, zoals de UEFA gisteren heeft voorgesteld, niet haalbaar is. Wat doen we dan bijvoorbeeld met spelers die tot en met 30 juni onder contract staan? En zo zijn er nog wel meer niet te beantwoorden vraagstukken", zegt Gerbrands.

Conclusies

PSV hecht grote waarde aan de zorgvuldigheid van het lastige proces waarin ook het betaald voetbal is terechtgekomen, stelt de club op zijn website. „We hebben in de voorbije weken als bedrijfstak gezamenlijk naar alle scenario’s gekeken. De ontwikkelingen van het coronavirus en het daarbij horende advies vanuit de overheid zijn telkens leidend geweest." Het voorstel van de UEFA om wanneer mogelijk de competitie uit te spelen, hebben ze eerst intern en daarna in de daarvoor bedoelde vergaderingen besproken. „Onze conclusie hebben we middels een advies aan de voetbalbond duidelijk gemaakt en we hopen dat ze er opvolging aan geven."

PSV neemt na 26 wedstrijden de vierde plaats in de eredivisie in. De KNVB heeft nog niet op de oproep van de steeds groter wordende groep clubs gereageerd.