Ons kantoorleven gaat volledig op de schop

Het kantoorleven gaat door corona voorlopig ingrijpend veranderen. Per werknemer moet er tien vierkante meter eigen werkruimte zijn.

Flexplekken? Einde verhaal. Fysieke personeelsbijeenkomsten? Afgeschaft. En er moet minimaal tien vierkante meter ruimte zijn per werknemer, veel meer dan nu vaak de praktijk is. Dat blijkt uit een concepthandleiding voor bedrijven en instellingen voor de inrichting van hun kantoor, die ingezien is door de redactie van De Monitor. KRO-NCRV bracht de bevindingen zondagavond op de buis.

Metro schreef eind februari nog over kantoortuinen die op de schop gaan. Toen ging het alleen niet over corona, maar ook over drukte, te veel afleiding, vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies.

Hele reeks maatregelen

In het concept van ondernemersorganisaties staat een hele reeks maatregelen die het kantoor geschikt moet maken voor werken in coronatijd. Als het werk het toelaat, werk dan thuis is in ieder geval nog tot 20 mei het devies. De mensen die wel naar kantoor mogen, moeten werken in vaste teams. Eenmaal aanwezig, heeft iedereen een vaste plek en mogen afdelingen niet onnodig bij elkaar langsgaan. Tussen aaneengesloten werkplekken worden schermen geplaatst.

Mag ik even je oplader lenen?

Werknemers mogen benodigdheden als pennen, oplaadkabels en nietmachines niet met anderen delen. Ook moeten ze de handen minstens zes keer per dag wassen. Vergaderen gebeurt zoveel mogelijk digitaal. Het protocol herhaalt het uitgangspunt van het RIVM om thuis te blijven als iemand in het huishouden van de werknemer koorts heeft en/of benauwdheidsklachten, totdat iedereen 24 uur klachtenvrij is.

Minstens tien verkante meter per werknemer is er voor mensen met een kantoorbaan nodig.

Werkgevers moeten meerdere extra hygiënemaatregelen nemen, staat in de concepthandleiding. Contactoppervlakten en aanraakpunten zoals bureaus, deurknoppen en kranen moeten regelmatig worden gereinigd. En medewerkers moeten hun toetsenbord aan het eind van hun werkdag desinfecteren.

Protocol geldt niet als verplicht

Wat de kosten van alle maatregelen zullen zijn, is onduidelijk. Het protocol heeft geen verplichtend karakter, maar in de praktijk zal het organisaties moeilijk vallen ervan af te wijken. Het zal voor goedkeuring door de betreffende ministeries moeten voldoen aan de verplichte richtlijnen van het RIVM.

Hoe de kantoortuin er ná coronatijd uit zal zien: de tijd gaat het ons leren.