Onrust en relletjes in Brussel, ondanks lockdown

Het is onrustig in regio Brussel. In de deelgemeente Anderlecht zijn - ondanks de geldende lockdown - relletjes uitgebroken nadat een 19-jarige jongeman vrijdagavond om het leven was gekomen na een achtervolging door de politie.

Belgische media melden dat de politie bij metrostation Clemenceau in Anderlecht jongeren uiteenjaagt. Zij hadden gehoor gegeven aan oproepen op internet om te komen protesteren tegen de dood van de jongeman die Adil wordt genoemd. Volgens de politie is de toestand inmiddels onder controle.

Achtervolging

Volgens plaatselijke media reed de jongeman op een scooter door Anderlecht toen de achtervolging begon. Hij verongelukte vervolgens bij een botsing met een politieauto. De jongeren zouden gerechtigheid eisen.

Een man die aanwezig was bij de protesten streamde veertig minutenlang de onrust waar hij was. Te zien is dat er enorm veel politie op de been is. Het is onduidelijk of dit de enige plek was in Anderlecht waar het onrustig was.

België zit net zoals veel landen in een lockdown vanwege de coronacrisis. Deze duurt tot ten minste 19 april. In de komende week zal er vermoedelijk bepaald worden of de lockdown wel of niet verlengd moet worden.