Ondanks warmterecord toch rustig in natuurgebieden

De meeste Nederlanders verdienen ook op deze paaszondag een complimentje. Bijna iedereen heeft zich namelijk aan de regels gehouden die vanwege de coronacrisis zijn afgekondigd.

Veiligheidsregio's constateerden dat de oproep om thuis of in de eigen buurt te blijven in grote mate is opgevolgd. Naast thuisblijven mogen mensen zich niet met meer dan drie mensen ophouden en moeten mensen anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Groepen jongeren

Het bericht komt van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. „Ook zien we dat de regel om anderhalve meter afstand te houden goed wordt nageleefd." Bruls laat weten dat de overlast van motoren en fietsclubs aanzienlijk minder was dan vorig weekend. „En het aantal buitenlandse bezoekers aan Nederland was niet groot, ook niet in Limburg."

Wel blijven samenscholende jongeren een punt van zorg voor de meeste veiligheidsregio’s. „Dit heeft de aandacht van de gemeentelijke handhavers en de politie."

Stranden niet overspoeld

Ondanks de zonnige dagen was het ook aan het strand rustig. De kustplaatsen melden dat de stranden niet werden overlopen en dat de mensen die wel kwamen goed afstand hielden. „Het was op de stranden in de regio Den Haag ongeveer net zo rustig als zaterdag, de situatie was opnieuw goed beheersbaar", meldde de woordvoerder van waarnemend burgemeester Johan Remkes.

Gemeente Noordwijk had geen last van teveel dagjesmensen. „De drukte was vooral in de Bollenstreek en niet aan de kust", aldus een gemeentewoordvoerder. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland lieten weten dat er ook op de stranden van Bloemendaal en Zandvoort weinig mensen waren. „Er zijn geen problemen geweest".

De gemeente Den Helder twitterde dat in het duingebied en op de stranden is gecontroleerd. Handhavers hebben daar geen overtredingen geconstateerd.

Problemen in Numansdorp

Wel was het zondag te druk op de strandjes aan de voet van de Haringvlietbrug, bij het Zuid-Hollandse Numansdorp. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid twitterde dat de strandjes werden afgesloten omdat mensen ondanks waarschuwingen en boetes zeiden er terug te keren na vertrek van politie en andere handhavers.

Warmterecord

Veel mensen zullen overigens wel graag naar het strand hebben gewild vandaag. Opnieuw is een warmterecord verbroken. In Arcen en Eindhoven werd het zondagmiddag met 24,8 graden het warmst. Niet eerder werd het op een weerstation in Nederland zo warm op 12 april, meldt Weeronline. Het oude record stond al een tijd. In 1939 werd het in Maastricht op dezelfde datum 24,4 graden.

In Ell tikte de thermometer zondagmiddag uiteindelijk 24,7 graden aan. In De Bilt werd het zondag 23 graden. Daarmee is het niet een officieel datum-warmterecord. Het huidige record stamt uit 1939, toen werd het in De Bilt 23,4 graden.

Het is overigens niet de warmste eerste paasdag ooit. Die was in 2011, toen Pasen op 24 april viel. In De Bilt steeg het kwik naar 26,0 graden. Op andere plekken in Nederland werd het nog warmer. In Gilze-Rijen was het destijds 27,2 graden.