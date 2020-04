NS Orkest speelt Wilhelmus vanuit huis

Het NS Orkest heeft gehoor gegeven aan de oproep van Het Koninklijk Concertgebouworkest om op Koningsdag om klokslag 10.00 uur het Wilhelmus te spelen. Weliswaar niet live vanaf het balkon of de tuin, maar de NS deelde zojuist een video van muzikale NS-medewerkers.

De spoormuzikanten hebben vanuit huis het Wilhelmus ingespeeld en opgenomen. Ze willen zo heel Nederland een fijne Koningsdag wensen.

„Wij wilden graag een muzikaal steentje bijdragen aan een bijzondere Koningsdag voor iedereen", zegt Patricia Langeveld. Ze is teammanager bij NS en speelt al negen jaar in het orkest. „Koningsdag is vandaag vanwege het heftige virus anders dan eerdere jaren. Door het Wilhelmus te spelen, voelt het alsof we toch een beetje samen zijn. Ook al is het op afstand. Hopelijk halen luisteraars een beetje troost uit dit kleine gebaar.”

NS Orkest

Het NS Orkest bestaat uit ruim zeventig muzikanten van jong tot oud. Veel van de muzikanten werk(t)en in de spoorsector. Het orkest is opgericht in 1949 en kent houtblazers, koperblazers en een percussiegroep. Wekelijks repeteert het orkest op het hoofdkantoor van NS in Utrecht. Het repertoire bestaat uit klassieke en moderne muziek. Regelmatig treedt het orkest op in concertzalen en tijdens festivals en evenementen door het hele land. En natuurlijk is het orkest ook vaak op een van de stations te vinden.