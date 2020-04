NS komt met speciaal nummer voor treinoverlast

Wie zich in de trein onveilig voelt, kan een speciaal NS-nummer gaan bellen. De NS roept dat nummer nu in het leven, omdat de serviceverlening nu anders is dan normaal en er bijvoorbeeld minder prominent een hoofdconducteur aanwezig is.

Het nummer is 06-13181318 en kan zowel per sms als via WhatsApp bereikt worden. De berichten komen vervolgens aan in de meldkamer van de nationale spoorwegen. Daar wordt dan direct de afweging gemaakt of er moet worden ingegrepen of niet. Dat hoeft niet met de fysieke aanwezigheid van een conducteur, maar kan bijvoorbeeld ook via een omroepbericht.

Direct in contact

„We willen reizigers de mogelijkheid blijven bieden om altijd direct met NS in contact te komen mocht er zich iets voordoen in de trein", zo legt de NS uit. „Deze bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen.”

Het noodnummer komt niet door de coronacrisis uit de lucht vallen. Staatsecretaris Stientje Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat woonde vorig jaar al een proef bij. „Ik vind het belangrijk dat mensen zich veilig voelen in de trein, ook als ze na een lange dienst ’s avonds in een vrijwel lege coupé terug naar huis moeten. De mogelijkheid om een appje of smsje te sturen als er iets is kan daarbij helpen, een goede zaak dus dat dat nu in alle NS-treinen kan."

Dienstregeling

Het bericht komt op dezelfde dag als dat de NS aankondigt weer meer treinen te laten rijden. Zo keren de intercity's terug. Deze zijn vooral bedoeld voor mensen die met het openbaar vervoer naar hun werk reizen. Het is nog steeds niet de bedoeling dat mensen de trein gebruiken voor 'uitjes'. Ook andere vervoerders gaan langzaam weer opschalen.

Door het opvoeren van de treinfrequentie, zet ProRail voorlopig ook bewakers in bij spoorwegovergangen. „Als je een trein langs ziet razen, is dat al een waarschuwing voor het verkeer. Als lange tijd geen treinen langskomen, kan het zijn dat mensen een beetje in slaap worden gesust. Dat willen we voorkomen, daarom zijn we zichtbaar aanwezig bij de overwegen", zegt een woordvoerder.