Nieuw huisdier nu tegen eenzaamheid? ‘Bezint eer ge begint’

Meer mensen willen nu een huisdier, voor wat gezelschap en wat extra lichaamsbeweging, met een hond althans. Ook vogels vinden vaker een nieuw huisje. Maar het moet geen impulsaankoop zijn, „je bent een dierenleven lang verantwoordelijk.”

Goed voor de lichaamsbeweging nu, maar heb je ook nog genoeg tijd na de crisis? / www.ikzoekbaas.nl

‘Hond kopen’ en ‘pup kopen’. Twee Google-zoektermen die sinds half maart veel vaker voorkomen dan vóór de coronacrisis. De toenemende aandacht is ook merkbaar bij meerdere asielen en fokkers. „Ik word plat gemaild”, vertelt Monica Janneman van Zaanse Doodles. „Mensen sturen korte, zakelijke mails, alsof ze op zoek zijn naar een koelkast. ‘Beste, wat kost een pup? Heeft u hem nu liggen? Dan kom ik hem nu halen’. Normaal krijg ik ongeveer tien mailtjes per dag, nu zijn het er veertig tot vijftig.”

Urgentie

De enorme urgentie waarmee mensen nu op zoek gaan, baart huisdierenverzekeraar Petplan zorgen, vertelt Marélie Sweep. „We zijn bang dat ze onvoldoende de tijd nemen om zich goed te verdiepen in wat er allemaal bij komt kijken. Dus nu een hond is leuk, maar kun je er de komende jaren ook voor zorgen? Je bent een dierenleven lang verantwoordelijk voor je huisdier.”

Vanaf volgende week starten ze met een online spreekuur, om advies te geven en te begeleiden in hun aanschaf, want het is echt niet zo dat ze mensen willen tegenhouden om bijvoorbeeld een hond uit het asiel te halen. Integendeel, zo verzekert Sweep, zelf groot hondenliefhebber en haar mails zelfs ondertekent met (dier)vriendelijk groet en een foto van haar en haar Miep. „Uiteraard vinden wij het geweldig dat er veel honden een gouden mandje vinden! En gelukkig hebben de meeste asielen een streng protocol, waarin gekeken wordt of de thuissituatie van baasjes er zich voor leent. Het plan om een huisdier aan te schaffen is superleuk, maar mensen moeten wel weten waar ze aan beginnen.”

Vogels en vissen

Joost de Jongh is voorzitter van DIBEVO, de belangenbehartiger voor ondernemers in de gezelschapsdierenbranche, van dierenwinkel en -groothandel, tot de dierenafdeling van het tuincentrum, dierenpensions en trimsalons. Er worden nu heel veel vogels verkocht en hij snapt dat wel. „Die kwetteren de hele dag door en zijn nooit chagrijnig. Oudere of eenzame mensen vinden vogels vaak heel gezellig, zeker nu ze de deur verder niet uit kunnen.” Behalve vogels, vinden ook meer cavia’s en konijnen een nieuw baasje, „ouders geven ze aan hun kinderen om ze te verzorgen.” Maar niet per se om de hele dag door te knuffelen, hoor, zegt hij er snel achteraan, „het is geen knuffeldier, die dieren weten anders ook niet wat hen overkomt!”

Sfeervol / GettyImages

Aquariumvissen doen het nu ook goed, en dat begrijpt De Jongh, zelf enthousiast tropische vissenkweker („voor de hobby") in zijn „vissenschuurtje in de tuin”, als geen ander. „Het aquarium past bij de nieuwe vorm van cocooning, ze kunnen je kleine leefwereld thuis een stuk sfeervoller maken. Wist je trouwens dat de oude Egyptenaren ook vissen hadden? dwaalt hij even af. „Mormyridae, of olifantvissen. Het staat in hiërogliefen in de piramides.” Weer terug naar de huisdieren in coronatijd. „Een fantastische ontwikkeling vinden we dit, we zijn daar als branche heel blij mee. Het kan zoveel liefde en warmte opleveren, mits je ze goed verzorgt.” Ook hij waarschuwt. „Neem je vandaag een huisdier, weet dan dat hij er volgend jaar ook nog is, en vaak ook vele jaren erna.” Hij verwijst naar de website van het LICG, waar de G voor Gezelschapsdieren staat en met informatie over alle mogelijk denkbare huisdieren en hun verzorging, van alpaca tot boa constrictor en fret. „Bezint eer ge begint.”

Van de website van LICG

De Jongh, voorzitter van een van de oudste brancheorganisaties van het land -uit 1936-, wil ten slotte heel graag nog iets kwijt. „Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat huisdieren mensen niét kunnen besmetten met corona. Het is juist andersom. Dus als je ziek bent, neem dan even niet je poes op schoot.”

Baco de dog

„Baco heeft al veel meegemaakt, maar hij laat zijn kop niet hangen! Sterker nog, Baco toont enorm veel veerkracht en is nog steeds dol op mensen." www.ikzoekbaas.nl

Een grote landelijke trend ziet de Dierenbescherming (nog) niet, „wel zien we dat er lokaal sprake kan zijn van meer belangstelling.” Woordvoerder Dik Nagtegaal hoort van medewerkers van een aantal asielen in het zuidwesten, zuiden en noordoosten van het land dat het drukker met plaatsingen is dan gebruikelijk, wat wordt versterkt door de cijfers op IKZOEKBAAS.NL. Hierop staan alle asieldieren die bij de Dierenbescherming zijn aangesloten, zoals Wokkel het hangoorkonijn, Baco de dogachtige en Muis de kat. Alle drie nog wachtende overigens, evenals de 559 andere dieren op Goede Vrijdagmiddag, en 546 in de namiddag. „Het aantal beschikbare adoptiedieren wordt steeds minder, maar of dit volledig aan de huidige situatie rond de coronacrisis is toe te schrijven, kunnen we nog niet beoordelen.” De spontane inloop zit er nu even niet in, „mensen kunnen wel op afspraak langskomen."

Trigger

Impulsaankopen vindt hij negatief klinken voor iets wat heel positief kan uitwerken. „Mensen worden nu extra getriggerd, dit is een goed moment om het te doen. Ook al lijkt het halsoverkop, ze kunnen hele goede intenties hebben.” Veel mensen die toch al van plan waren een huisdier te nemen, doen het nu eerder. „Ze zouden anders de zomervakantie gebruiken om de hond te laten wennen en nu hebben ze er alle tijd al voor.” Dus deze asielhuisdier-ontwikkeling in coronatijd moedigt hij alleen maar aan, „heel mooi dat niet altijd de gemakkelijkste dieren nu een plekje vinden”, maar mét een kanttekening. Wees bewust waar je aan begint. „We zijn extra kritisch en letten goed op of het serieuze kandidaten zijn. Het is ons er alles aangelegen dat het dier na de coronacrisis niet bij ons terugkomt, maar dat het een ‘forever home’ heeft gevonden.”