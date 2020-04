Niet zo handig: Kean gaf lockdownseksfeestje en zette het op Snapchat

Hij had zin in een verzetje. Niet zo handig alleen om het op Snapchat te zetten.

Italiaanse voetballer Moise Kean ligt flink onder vuur in Engeland. Zaterdagavond gaf de aanvaller van de Engelse club Everton een spannende lockdown party, zo lekte uit via beelden van Snapchat.

De 20-jarige die afgelopen zomer voor 27,5 miljoen euro overkwam van Juventus, lapte de maatregelen tegen het coronavirus aan zijn Italiaanse laars. Volgens onder meer The Mirror ging het er heet aan toe tijdens het feestje, dat tot in de vroege uurtjes doorging, inclusief vrouwelijke gasten die lap dances gaven, „and other suggestive acts". Een van de bijschriften op Snapchat was 'quarantine clean'.

Covidiot

Clean of niet, Keans werkgever baalt behoorlijk van de uitspatting. „We zijn geschokt door de informatie dat een speler uit ons eerste elftal de overheidsregels en de voorschriften van de club in deze coronacrisis heeft genegeerd. De club heeft zijn teleurstelling in duidelijke bewoordingen aan de speler kenbaar gemaakt", luidde een verklaring van de Pemier League-club, die onder meer de BBC vermeldde.

De club zegt verder in de verklaring dat het al zijn spelers en medewerkers herhaaldelijk heeft verteld hoe belangrijk het is de overheidsrichtlijnen in de 'lockdown' na te leven. „Het fantastische zorgpersoneel verdient het grootste respect voor hun harde werk en opofferingen. De beste manier om hen respect te tonen is door er alles aan te doen om ze te beschermen."

Feestneus Moise Keane heeft nog niet gereageerd, maar zal hoogstwaarschijnlijk een dubbele kater hebben na zijn lockdown party.