Niet alleen een warm weekend, het blijft lekker weer

Zonaabidders konden deze zondag hun lol op, het was namelijk flink warm. Zo warm, dat het zoveelste weerrecord van 2020 is gebroken.

In De Bilt werd de temperatuur van 19,5 graden gemeten. Daarmee verslaat deze 5 april het eerdere record van 19,4 graden. Het heeft overigens wel even geduurd voordat dit record werd gebroken, in 1957 werd de tot nu toe warmste 5 april ooit gemeten, meldt Weeronline.

Records

Het nieuwe jaar is sowieso lekker bezig als het gaat om gebroken records. Op 31 januari jongstleden was het de warmste 31 januari ooit, 16 februari werd dat record wederom gebroken.

Maar ook wat kou betreft doet 2020 een extra duit in het zakje. Op 24 maart werd het kouder dan het de hele winter is geweest, en dat terwijl de lente alweer drie dagen jong was. Alsof dat nog niet goed genoeg was, werd het op 31 maart met -6,6 graden de koudste nacht in meer dan een jaar tijd.

Nog meer zon

Voor nu is er in elk geval goed nieuws voor de liefhebbers van de koperen gasbol die ons van warme dagen voorziet. Maandag kun je de dag gerust met een wandeling of fietstochtje in de zon beginnen - mits het natuurlijk niet druk is op straat. De temperatuur stijgt rond de lunchpauze naar 15 tot 18 graden, weet Weeronline. In de middag is er kans op lichte regen.

Ook de rest van de week blijft het zonnig. Dinsdag kan er wat stapelbewolking ontstaan. In principe kan de temperatuur ook weer oplopen tot 18 graden. Woensdag, donderdag en vrijdag zijn zeker geschikt om je vitamine D-niveau op peil te brengen, het kwik stijgt en de zon blijft lekker schijnen. Zeker op vrijdag moet je wél even goed smeren om te zorgen dat je niet verbrandt, de zonnekracht is 4 tot 5. Binnen een half uurtje kun je je gezicht daarmee voorzien van een rode neus.

Verantwoord zonnestralen opduikelen

Wil je de komende dagen genieten van de zon? Doe dat dan wel verantwoord en houd je aan de regels van de RIVM. Houdt anderhalve meter afstand, vertrek van je zonneplaats als het te druk dreigt te worden en zet als het mogelijk is je zonnebed in je eigen tuin of op je eigen balkon.

Geen eigen terrein? Je kunt er natuurlijk gewoon nog steeds op uit, mits jij je dus aan de anderhalve meter-regel houdt en niet met een groep gaat barbecuen in het park. En vergeet niet voor vertrek en bij thuiskomst je handen twintig seconden met zeep te wassen. Te druk buiten? Gooi al je ramen open en geniet binnenshuis van de laatste zonnestralen.