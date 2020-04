New York piept en kraakt, weer 630 doden (recorddag)

In de Amerikaanse staat New York zijn in een dag tijd 630 mensen overleden door het coronavirus. Dat is een record, aldus gouverneur Andrew Cuomo zaterdag.

Het dodental in New York staat nu op 3565. Bijna 114.000 mensen raakten daar al besmet. Met name de stad New York is hard getroffen.

45.000 mensen extra nodig in de zorg

Cuomo benadrukte dat het zorgsysteem in New York flink onder druk staat. De burgemeester van de stad, Bill de Blasio, roept iedereen die in de zorg kan werken op een steentje bij te dragen. Hij denkt dat er 45.000 extra mensen in de zorg nodig zijn om het coronavirus in te dammen. „Iedereen die nog niet deelneemt in deze strijd, we hebben u nodig", zei De Blasio. „Elke gezondheidsmedewerker, dokter, verpleegster of therapeut, noem het maar op."

Straten zijn in New York relatief stil, de meeste mensen die wel buiten komen dragen een mondkapje. | Foto: ANP / Angela Weiss

De Verenigde Staten zijn het hardst getroffen door het virus. In het land raakten al bijna 280.000 mensen besmet, bijna 7500 stierven aan de gevolgen. Alleen in Italië en Spanje werden meer dodelijke slachtoffers geteld. Italië meldt het hoogste aantal doden, namelijk ruim 15.300. In Spanje bezweken tot nu toe ruim 11.700 mensen aan het virus.

Spanje en Italië

Spanje heeft Italië overvleugeld als het Europese land met de meeste coronabesmettingen. Het land telt inmiddels 124.736 infecties, de Italiaanse autoriteiten registreerden er 124.632. Dat blijkt uit de jongste cijfers van zaterdagavond.

Uit beide landen komen echter ook geluiden dat de groei van de aantallen slachtoffers en infecties over zijn hoogtepunt heen lijkt. Zo meldt Italië met 681 het laagste aantal nieuwe coronadoden sinds 26 maart.

Van de Spaanse steden vallen in Madrid de meeste doden te betreuren. | Foto: EPA / Juanjo Martin

Ook nam voor het eerst het aantal ziekenhuisopnames op de intensive care af sinds de coronapandemie daar meer dan een maand geleden explodeerde. Het aantal patiënten op de ic-afdelingen daalde tot onder de 4000. „Dit is belangrijk nieuws omdat het onze ziekenhuizen lucht geeft", aldus de autoriteiten.

In de strijd tegen het coronavirus wil Spanje de noodtoestand met twee weken verlengen tot 26 april. Dat betekent onder meer dat iedereen tot die datum in principe binnen moet blijven. Premier Sanchez gaat het parlement om verlenging vragen, melden Spaanse media.