'Nederland moet geld crisispakket reserveren voor ontwikkelingshulp'

„Nederland zou naar redelijkheid moeten bijdragen aan een internationaal reddingspakket, om te beginnen door 1 procent van het Nederlandse crisispakket te reserveren voor hulp aan ontwikkelingslanden." Dat zegt Oxfam Novib directeur Michiel Servaes.

De organisatie waarschuwt in haar nieuwe rapport Dignity Not Destitution voor een explosie van armoede als gevolg van het coronavirus. Volgens de berekeningen kunnen een half miljard mensen hierdoor onder de armoedegrens terechtkomen. „Dit zou de wereldwijde strijd tegen armoede in één klap met tien jaar terugwerpen, in sommige regio’s zelfs met dertig jaar", stelt het onderzoek van Oxfam Novib. „Om dat te voorkomen, moeten rijke landen nu maatregelen nemen om ontwikkelingslanden bij te staan."

Lering uit crisis 2008

Servaes stelt dat het nu een must is om de armeren te helpen. „Regeringen moeten lering trekken uit de financiële crisis van 2008, toen gewone burgers de rekening betaalden voor reddingsoperaties voor banken en bedrijven. Vele banen gingen verloren, lonen werden verlaagd en essentiële diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs werden tot op het bot uitgekleed. Daardoor zijn we kwetsbaarder geworden voor de gevolgen van een grote crisis. Opnieuw is ongekende actie nodig. Maar laten we dat nu op zo’n manier doen dat juist de meest kwetsbare geholpen worden. En waardoor we bouwen aan een eerlijkere wereld waarin de enorme ongelijkheid, tussen en binnen landen, nu eindelijk wordt aangepakt."

Volgens Oxfam Novib moet er in totaal een bedrag van 2,5 biljoen dollar vrijgemaakt worden om de negatieve effecten van de coronacrisis in te perken. Het noemt hiervoor twee mogelijke maatregelen. „De onmiddellijke annulering of uitstel van de 1 biljoen dollar aan schuldaflossingen door arme landen in 2020. En het beschikbaar maken van 1 biljoen dollar aan speciale internationale financiële reserves. 500 miljard dollar is nodig voor hulp. Daarvan is 160 miljard dollar nodig om de zorgvoorzieningen in arme landen te steunen en $ 2 miljard voor het humanitaire fonds van de VN."

Terugval handel

Vanuit de Wereldhandelsorganisatie (WTO) klinkt er eenzelfde geluid. DE WTO waarschuwt dat de coronacrisis voor een van de grootste terugvallen in het internationale handelsverkeer en het internationale bruto inkomen in generaties kan zorgen. Woensdag publiceerde het in twee scenario's in een vooruitzicht.

In het positieve scenario is sprake van een terugval van het handelsvolume van 13 procent dit jaar. Volgend jaar zou de handel weer met 21 procent aantrekken. Als gevolg daarvan valt het bruto inkomen van alle landen samen terug met 2,5 procent, met een stijging van 7,4 procent in 2021. Mocht dat scenario uitkomen, zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de handel erger dan die van de recente kredietcrisis. In 2009 viel het handelsvolume tijdens die crisis terug met 12 procent en het globaal bruto inkomen met 2 procent.

Pessimistisch

Het pessimistische scenario is aanzienlijk grimmiger. In het ergste geval valt de wereldhandel met 32 procent terug dit jaar, gevolgd door een herstel van slechts 24 procent in 2021. Daarbij rekent de WTO op een verlies van het globaal bruto inkomen van 8,8 procent dit jaar en een herstel van 5,9 procent volgend jaar. Als die cijfers waarheid worden, is er sprake van de grootste terugval van de wereldhandel sinds de grote crisis van de jaren 30 in de vorige eeuw.

Het handelsverkeer in diensten is nog niet meegenomen in de cijfers van de WTO. Volgens de Wereldhandelsorganisatie zou die tak van handel wel eens het hardst geraakt kunnen worden door de coronacrisis en de beperkingen die overheden over de hele wereld instellen om de verspreiding van het virus in te dammen. In complexere productketens zoals die van elektronica en auto's zal het handelsverlies groter zijn.