Nederland houdt zich keurig aan oproep thuis te blijven

Nederland lijkt vooralsnog en gemiddeld genomen gehoor te geven aan het dringende advies, in het kader van de coronamaatregelen, zo veel mogelijk thuis te blijven. Diverse regio's en betrokken instanties gaven zaterdag halverwege de dag aan dat het rustig was, ondanks het fraaie lenteweer. We hebben het nu wel over dag één. Zondag wordt het pas echt prachtig weer.

Op diverse plekken zijn maatregelen genomen om publiek te weren. De gemeente Den Haag plaatste zaterdagochtend tientallen borden door de stad met de boodschap: 'Blijf thuis'. Het populaire Zandvoort sloot de toegangswegen af voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. „Het is rustig en wij verwachten dat het zo blijft", aldus een woordvoerster van de gemeente. Ook in de kustregio hoger in Noord-Holland, van Castricum tot aan Texel, is het tot dusver rustig gebleven, meldt de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Veel parkplaatsen in Zandvoort zijn afgesloten, politie te paard zorgt voor handhaving. | Foto: ANP / Koen van Weel

Toch bezoekers, maar regels in acht genomen

Op grote plassen als Rhederlaag, Bussloo en de stranden bij meren op de Veluwe gaat het er volgens een woordvoerder ook rustig aan toe. „De mensen die er zijn houden zich aan de regels".

Staatsbosbeheer ziet wel wat bezoekers in zijn gebieden, maar ook daar gaat het goed. "Mensen houden zich goed aan de regels", aldus een woordvoerder. "Er zijn geen problemen. We hopen dat dat zo blijft."

Natuurmonumenten beaamt dat, maar zegt dat er soms wielrenners en mountainbikers zijn die zich niet aan de regels houden, door bijvoorbeeld niet de voorgeschreven 1,5 meter afstand te bewaren. „Die worden daarop aangesproken", zegt een woordvoerster. Dat het nu beheersbaar en rustig is in de natuurgebieden is vooral geen oproep daar alsnog naartoe te komen, zegt zij. „Het is juist een oproep om thuis te blijven en de regels te volgen. We hopen morgen hetzelfde beeld te hebben en we hopen dat mensen vooral in hun eigen omgeving een rondje gaan lopen als ze toch naar buiten willen."

Op sociale media wordt nog wel melding gemaakt van drukte bij bouwmarkten en tuincentra in diverse plaatsen in het land. Eerder werd ook al geconstateerd dat de coronamaatregelen een verhoogde klusdrift in de hand werken.

Gedwongen rust op Friese wateren

De provincie Friesland stelt de start van het watersportseizoen uit. Vanwege de uitbraak van het coronavirus kan de recreatievaart tot eind april zeer beperkt gebruik maken van bruggen en sluizen. Friesland houdt voor de bediening daarvan vast aan het 'winterregime'.

Het Friese Heegermeer kan op mooie dagen druk bevaren zijn. | Foto: ANP / Bram van de Biezen

Friesland wil met de maatregel recreanten stimuleren thuis te blijven en niet onnodig het water op te gaan. De sanitaire voorzieningen op onder meer jachthavens, campings en recreatieterreinen blijven ook gesloten tot en met 28 april.

Grilliger weer met Pasen

Volgende week zijn de meeste Nederlanders in verband met Pasen drie dagen achter elkaar vrij. Het weer wordt waarschijnlijk lang zo mooi niet als dit weekend. „Het weer tijdens Pasen kan wel eens heel anders uitvallen dan komende week", meldt Weeronline. „Wordt het komende tijd regelmatig 20 graden, volgend weekend daalt de middagtemperatuur naar 12-16 graden. Als de wind wat langer zuidelijk blijft krijgen we er een paar graden bij, maar wordt de wind noordwestelijk dan moeten we genoegen nemen met 10-14 graden. Daarbij kunnen ook buien ontstaan."

Voor wie dit weekend echt niet meer weet wat te doen, hier vind je wat tips.