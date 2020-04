Mondkap en handschoen vaak op straat gegooid of door de wc gespoeld

Steeds meer plastic handschoenen en mondkapjes poppen op in het straat- en afvalbeeld, wat onder meer heeft geresulteerd in een veelgebruikte hashtag: #coronalitter. Maar wat kun je eigenlijk het beste met je gebruikte medische materialen doen? Spoel het in elk geval niet door de wc en gooi het ook niet bij het plastic.

Afvalbedrijven doen de dringende oproep om 'corona-afval', oftewel medisch materiaal, via het restafval weg te gooien. Mondkapjes, rubberen handschoenen en ander medisch materiaal worden in toenemende mate aangetroffen in afvalstromen waarin zij niet thuis horen, melden de Vereniging Afvalbedrijven en de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement.

„Sorteerbedrijven zien tussen het PMD (plastic, metaal en drankkarton, red.) steeds vaker medisch afval, zoals handschoenen van plastic of rubber, incontinentiemateriaal en mondkapjes. Medisch afval mag nooit bij het PMD, zelfs niet als het volledig uit plastic bestaat", staat in de oproep.

Onveiligheid

Volgens de instanties ontstaat bij sorteerders en recyclers een gevoel van onveiligheid als ze het afval verwerken en bovendien is het slecht voor de recycling. Corona-gerelateerd afval dat bijna volledig uit papier bestaat, mag ook beslist niet bij het oud papier, vervolgt de oproep. „Het zorgt in sommige gevallen voor besmettingsgevaar voor de sorteerders van oud papier."

Riool

Ook rioleringsbedrijven hebben te kampen met problematische vervuilingen. Steeds vaker komen ze doorgespoelde mondkapjes, doekjes en handschoenen tegen in het riool en deze hebben al op verschillende plekken tot verstoppingen geleid. „Gebruik het toilet niet als afvalbak, gooi het bij het restafval."

In het wild

NederlandSchoon en Plastic Soup Foundation trokken eerder al aan de bel. Ze roepen op om de beschermingsmiddelen direct na gebruik in de afvalbak te gooien, nu worden ze in toenemende mate op straat of in de natuur achtergelaten. „Zorg voor jezelf en voor je omgeving en gooi gebruikte beschermingsmiddelen alsjeblieft in een afvalbak”, zegt Helene van Zutphen van NederlandSchoon. Niet alleen in Nederland maar in de hele wereld blijkt dit nieuwe zwerfafvalprobleem zich voor te doen. „We constateren dat de uitbraak van het coronavirus een nieuw zwerfafvalprobleem met zich meebrengt. De afgelopen weken kregen we flink wat foto’s toegestuurd van plastic handschoenen en mondkapjes die op parkeerplaatsen van onder andere supermarkten en benzinestations zijn achtergelaten."

Afvalapp

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation ziet het ook in haar omgeving. „Mensen willen er na gebruik snel weer vanaf. Ze vergeten hierbij dat het schadelijk is voor mens en omgeving als je dit op straat gooit en dat bijvoorbeeld plastic handschoentjes nooit helemaal afbreken."

In de afvalbak dus, maar let wel op met 'mondkapjes en handschoenen in het wild', benadrukt NederlandSchoon, het is niet de bedoeling om andermans handschoenen of mondkapjes op te gaan rapen. Wel kun je er, mocht je er zin in hebben, een foto van maken en het delen in de speciale Plastic Avengers app.