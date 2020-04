Minister Ollongren na maanden van ziekte weer aan het werk

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze door het coronavirus zijn overleden, is gestegen naar 2823. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de afgelopen dag 86 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD'en in het land.

Zondag, een dag eerder, werden 94 nieuwe gevallen gemeld. Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze door het coronavirus zijn overleden, is gestegen naar 2823. Het RIVM heeft de afgelopen dag 86 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD'en in het land.