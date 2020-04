Minder verwoede hamsteraars in Nederland

De hamsterwoede, naar aanleiding van het uitbreken van het coronavirus in Nederland, is op zijn retour. De omzet van de Nederlandse supermarkten is deze week gedaald.

Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker Nielsen. „Het hamstergedrag van een paar weken geleden is gekalmeerd", laat Johan Vrancken van Nielsen weten. „Mensen passen zich meer aan naar het nieuwe ritme."

Wc-papier

De marktonderzoeker heeft ook gepolst naar de paasstemming, maar de bijna de helft van de ondervraagden heeft minder zin in de feestdagen dan voorgaande jaren. 65 procent van de Nederlandse consumenten gaat Pasen dit jaar anders vieren dan voorgaande jaren.

Een paar weken geleden troffen veel mensen nog lege schappen aan in de supermarkten. Afbakbroodjes, voedsel in blik en bovenal wc-papier werden massaal gehamsterd. Er werd door onder meer premier Rutte opgeroepen om vooral níet te hamsteren, omdat het onnodig is. Aan die oproep werd beperkt gehoor gegeven.

Of mensen zich nu daadwerkelijk aanpassen aan het ritme of gewoonweg genoeg wc-papier voor de komende jaren in huis hebben, is niet bekend.