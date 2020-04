Minder dan 10 dagelijkse besmettingen Zuid-Korea

We horen al een paar weken dat we thuis moeten blijven. Een man in de Amerikaanse plaats Cerro Gordo, kan op dit moment niets anders. Hij is ingesneeuwd.

Een maand geleden vertrok Brent Underwood naar het plaatsje in de staat Californië. Er was weinig aan de hand, het weer was goed en van een lockdown vanwege het coronavirus was nog geen sprake. Vier dagen lang alleen maar sneeuw zorgt er echter voor dat hij nu hoe dan ook in quarantaine zit. Hij is volledig ingesneeuwd.

Overal sneeuw