Minder coronadoden, wel meer ziekenhuisopnames

Het aantal doden door het coronavirus is op zaterdag gestegen naar 2737. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de 94 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD'en in het land. Dat zijn er minder dan vrijdag, toen lag het aantal op 132.

Het RIVM heeft 196 nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen doorgekregen. Op vrijdag waren dat er 189. Sinds het begin van de uitbraak zijn 8.582 mensen opgenomen.

Het aantal nieuw gemelde besmettingen is 1.188. In totaal zijn er nu 25.587 besmettingsgevallen bekend. Deze cijfers vertellen wat momenteel bekend is over de uitbraak van het nieuwe coronavirus, maar geven geen compleet beeld. De GGD geeft vaak pas na een of meerdere dagen aan het RIVM door dat iemand is overleden aan Covid-19.

Bovendien wordt niet iedereen die mogelijk besmet is met het virus ook getest. Dat wordt alleen gedaan als een arts dat nodig vindt, bijvoorbeeld als iemand met verschijnselen wordt opgenomen in het ziekenhuis. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken helemaal in de statistieken.