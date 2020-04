Mijd bus en trein op Koningsdag

Reis niet met het openbaar vervoer op Koningsdag (of Woningsdag, zo u wilt). Dat benadrukken ov-bedrijven.

NS en andere vervoersbedrijven stellen dat je alleen in een trein, bus, tram of metro moet stappen als het écht noodzakelijk is. „Zo blijft het openbaar vervoer toegankelijk voor de helden die de strijd aangaan met het coronavirus", zeggen ze. Oftewel: voor zorgmedewerkers, mantelzorgers, vakkenvullers en voor anderen voor wie echt moeten reizen met het ov. „Help hen, help elkaar. Het ov is even geen uitje!"

'Warmste ooit'

Juist nu we op de verjaardag van de koning allemaal thuis moeten blijven, wordt het maandag de warmste Koningsdag ooit. Voor die titel moet het minstens 17,7 graden worden en dat gaat volgens Weeronline ruim lukken.

Het weerbureau verwacht in De Bilt een middagtemperatuur van bijna 20 graden bij flink wat zon met alleen wat hoge sluierbewolking. We vieren Koningsdag sinds 2014. De eerste keer was tot nu toe de warmste, met 17,6 graden.

Nieuwe normaal

En niet alleen op Koningsdag wordt het warm, de hele maand april is zo'n 0,6 graden warmer geworden in vergelijking met de vorige meetperiode, van 1981 tot 2010. Het nieuwe normaal is volgens het weerstation 9,8 graden.