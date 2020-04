Metro blikt terug deel 5 (slot): lezer Chris Adam

In deze vijfdelige reeks blikken we terug op ruim twintig jaar papieren Metro. Want hoewel we met Metronieuws.nl jou in je dagelijkse portie nieuws blijven voorzien, gaat er toch een stukje geschiedenis verloren. Vandaag deel 5 (slot): Metrolezer Chris Adam.

Chris Adam (61) uit Almere is fan vanaf het eerste exemplaar en durft te beweren alle Metro-edities te hebben gelezen.

Wat dacht je toen je het nieuws hoorde?

„Heel, heel, heel jammer. Ik zag het bericht donderdagavond voorbijkomen via jullie Facebookkanaal en ik dacht: dit kan toch niet waar zijn? Waarom stopt alles wat leuk is? Ik lees dagblad Metro al ruim twintig jaar met zoveel plezier en om dan nu afscheid te moeten nemen valt zwaar.”

Een van de laatste Metro voorpagina's.

Wat ga je het meest missen?

„Een toegankelijke nieuwsvoorziening. Ik vond Metro het leukste dagblad van ons land. De dingen werden vaak net even op een andere manier uitgelegd en vaak werden er ook onderwerpen behandeld die je ergens anders niet las. En natuurlijk las ik iedere dag mijn horoscoop.”

Wat is je de afgelopen twintig jaar het meest bijgebleven?

„Hoe jullie het nieuws brachten over de ramp met de MH17. Die donkere voorpagina met overal stukken van het vliegtuig, staat nog op mijn netvlies gebrand. Ook online heb ik ieder bericht dat jullie daarover hebben geschreven, uitgeplozen.”

De MH17 voorpagina.

„Maar ook het moment waarop ik niet meer met de trein kon reizen, kan ik me nog goed herinneren. Zes jaar geleden ben ik vanwege artrose invalide geworden, waardoor ik niet meer dagelijks de trein nam naar mijn werk. Dat betekende dat ik iedere dag, tot aan de laatste editie in maart toe, de digitale versie las via Readmetro.com. Er ging geen dag voorbij dat ik de krant niet las. Een paar keer per maand reist mijn vrouw nog wel met de trein. Ik keek daar echt naar uit, want dan kon ze een papieren exemplaar meenemen.”

En nu?

„We moeten weer verder. Het is jammer met een hoofdletter J dat er geen Metro meer wordt gemaakt, maar gelukkig blijven jullie online doorgaan. De website is een van mijn favorieten en lees ik gedurende de dag door. Het zal helaas niet meer hetzelfde zijn, maar ik begrijp ook dat Metro meegaat met de tijd.”

