Metro blikt terug deel 3: cartoonist René Leisink

In deze vijfdelige reeks blikken we terug op ruim twintig jaar papieren Metro. Want hoewel we met Metronieuws.nl jou in je dagelijkse portie nieuws blijven voorzien, gaat er toch een stukje geschiedenis verloren. Vandaag deel 3: cartoonist René Leisink.

René Leisink (43) begon in de zomer van 1999 als striptekenaar bij Metro.

Wat dacht je toen je het nieuws hoorde?

„Wat ontzettend jammer dat Metro het niet heeft gered. Ik heb altijd veel van het concept van de krant gehouden: nieuws op papier voor een brede doelgroep. Daaraan komt nu plotseling een eind. Al is het geen grote verrassing: adverteerders geven hun geld tegenwoordig liever uit aan Facebook en Google.”

Hoe ben je bij Metro terechtgekomen?

„In de begindagen heb ik samen met mijn collega's van Studio Noodweer de toenmalige hoofdredacteur Jelle Leenes benaderd met de vraag of wij misschien een wisselstrip voor Metro mochten maken. Vijf tekenaars die vijf dagen per week een stripje leveren. Ik tekende toen iedere woensdag een stripje voor Metro. Daarna ben ik aan de slag gegaan voor dagblad De Pers en in 2012 kwam ik met mijn dagelijkse cartoon terug bij Metro.”

Wat is je de afgelopen twintig jaar het meest bijgebleven?

„Hoe ik het vak van cartoonist heb geleerd. Daar is geen opleiding voor, dat vak kun je alleen leren door het heel veel te doen. Bij Metro heb ik de mogelijkheid gehad om jarenlang iedere dag een cartoon te publiceren. Die ervaring komt me nog iedere dag van pas.”

Wat ga je het meest missen?

„De routine. Het was een vaste prik om iedere dag een cartoon te sturen en aan die routine komt een eind. Hopelijk vind ik snel weer een nieuw dagblad om mijn tekeningen in te publiceren.”

En nu?

„Voor stripblad Eppo blijf ik cartoons maken. En ook op Facebook, Twitter en Instagram blijf ik mijn cartoons publiceren. Maar daarnaast ga ik op zoek naar nieuwe klussen.”

Wil je de lezer nog iets meegeven?

„Leg de krant pas weg als je erom gelachen hebt.”

Woensdag lees je deel 4, met Bets, die iedere dag Metro’s uitdeelde op station Amersfoort. Hier lees je deel 2, deel 1 lees je hier.