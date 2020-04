Metro blikt terug deel 2: verslaggever Erik Jonk

In deze vijfdelige reeks blikken we terug op ruim twintig jaar papieren Metro. Want hoewel we met Metronieuws.nl jou in je dagelijkse portie nieuws blijven voorzien, gaat er toch een stukje geschiedenis verloren. Vandaag deel 2: verslaggever Erik Jonk.

Erik Jonk (52) begon op 1 april 2005 als verslaggever bij Metro. Dat is hij nog steeds, of beter: weer. Door de jaren heen was hij ook jarenlang eindredacteur, branded content-maker en -bedenker en maakte hij deel uit van de deelredactie entertainment.

Wat dacht je toen je het nieuws hoorde?

Ik vond het uiteraard heel erg dat er een einde kwam aan bijna 21 jaar Metro en gratis kranten in het ov. Buiten dat zag ik het ook aankomen. Persoonlijk vind ik de beslissing iets te snel. Je hoeft er niet voor doorgeleerd te hebben om in te zien dat de papieren krant er waarschijnlijk pas per september weer zou zijn.

Vier maanden de tijd nemen

Terecht bekijkt onze organisatie Mediahuis waar in deze voor het hele land bijzondere tijden, kosten kunnen worden bespaard. Bij Metro waren die in de afgelopen jaren al drastisch verlaagd. Nu we alleen op Metronieuws.nl werken, was Mediahuis door wat vaste Metro-kosten deze zomer echt niet omgevallen. We hadden vier maanden de tijd kunnen nemen om te denken in kansen, als het om de advertentiemarkt vs Metro gaat. Denken kost haast niets. Maar helaas was de beslissing al genomen.

Even bijkomen, al was het hier bij het tv-programma Love Island op Gran Canaria.

Hoe ben je bij Metro terecht gekomen?

Ik werkte bij persbureau Mediapunt in Zwaag (bij Hoorn). Mijn collega’s en ik waren al correspondent voor Noord-Holland en Flevoland – dat bestond toen nog – en maakten reportages. Toen Metro in april 2005 een speciale editie Amsterdam in het leven riep, was er een vacature voor landelijk verslaggever. De toenmalige hoofdredacteur Jan Dijkgraaf stond op mijn voicemail: „Jonk, je hebt 24 uur om te beslissen. De mazzel.” Aldus geschiedde. Solliciteren hoefde ik niet.

Zwarte Cross

Wat is je de afgelopen twintig jaar het meest bijgebleven?

Dat al die jonge Metro-teams en de werkzaamheden me in mijn hoofd zo lekker jong hielden. Qua absoluut werkplezier wil ik de jarenlange samenwerkingen met festival de Zwarte Cross noemen. De specials, de verslagen vanaf het festival zelf, wat een feest altijd om te mogen doen. En dat nuchter!

Metroteam 'Sail Amsterdam' in 2015, met vlnr freelancer Mirthe Diemel, fotogaaf Femmy Weijs en Erik Jonk.

Verder toch de extraatjes die vaak grote avonturen werden. In een gehuurde camper wekenlang achter het Oranjelegioen aan reizen tijdens het WK voetbal 2006. Thailand, Suriname, New York, Brazilië, 51 uur Las Vegas. Vijf dagen bikkelen bij Sails op locatie om speciale Sail-Metro’s te maken. De rechtszaak tegen Mohammed B. na de moord op onze columnist Theo van Gogh. Het drie jaar zitting mogen nemen in de jury van het Musical Awards Gala. En recent nog, de vorige zomer, een week lang neerstrijken op het Szigetfestival in Hongarije. Wat dat betreft ben ik Metro eeuwig dankbaar.

Wat ga je het meest missen?

De vele collega’s die ik heb zien gaan en komen. Het sparren, bedenken en werken aan iets dat elke dag de persen afrolt. En dat – hoe ouderwets het al bijna klinkt – papieren krantje elke morgen weer uit de bak pakken. Op een of andere manier blijft het toch altijd weer leuk om je hoofd onder een artikel te zien staan. Bij geïnterviewden merkte ik dat ook. Online verschijnen, helemaal prima. Maar ook in de papieren krant betekende voor hen toch iets extra’s.

Met collega Iris Hermans bij het afscheid van 'het oude' K3 en de start van 'de nieuwe'.

En nu?

Nu ga ik met enkele andere collega’s lekker verder op het wereldwijde web, zoals we noodgedwongen al een maand doen. Daar liggen mooie en spannende vraagstukken op ons te wachten. Hoe verlopen samenwerkingen met het bedrijfsleven en pr-mensen vanaf nu? Welke kant gaan we op, welke gave rubrieken kunnen we bedenken? Zijn er nieuwe verdienmodellen te verzinnen? Dat zie ik als prima uitdagingen om de tanden in te zetten.

In het zonnetje met Jett Rebel.

Wil je de lezer nog iets meegeven?

Heel veel gezondheid in deze tijd sowieso. Verder dank aan iedereen die de afgelopen twintig jaar de moeite nam om een krantje uit de beroemde bak te pakken. Ik hoop jullie via mooie artikelen op Metronieuws.nl en bijvoorbeeld via onze Facebookpagina terug te zien.

