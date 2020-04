Met stoepkrijt kun je (bijna) alles héél groot uiten

Stoepkrijt wordt nu extra veel gebruikt om de verschillende hartenkreten over te brengen. Het stoepkrijt is dan ook niet aan te slepen, vertellen (web)winkels. En artieste Dolly Bellefleur raakte geïnspireerd door alle lieve stoepkrijtteksten.

Mocht je dagelijks een wandelingetje maken, dan is de kans groot dat je op de stoep niet alleen krijtkunstwerken en liefdesbetuigingen van onbekenden („Yoni hartje Teddy for ever”) in zachte kleuren aantreft, maar ook bemoedigende teksten als ‘Hou vol’, met hartjes erachter. Of een goedbedoelde waarschuwing, eveneens in krijt: #stayathome, met een getekend huisje met puntdak ernaast, en ook weer die hartjes.

Uitspatting

Op de Oude Markt in Enschede heeft het de eerste miezerregens overleefd, al is het de vraag of het straks na het de voorspelde hoosbuien nog te lezen is: LIEFS UIT ENSCHEDE, in grote en mooie graffiti-achtige letters die ook vanuit de lucht goed zichtbaar waren voor de drone van Hart van Nederland, die de afgelopen weken over Nederland vloog. Behalve gebruikt voor creatieve uitspattingen, blijkt het stoepkrijten voor kinderen - en ook voor menig volwassene - deze weken een geschikte manier om een boodschap over te brengen en om op hun eigen manier steun te betuigen. Iets wat op Instagram als een zachtroze/blauwe/groene streep door de feed loopt.

Stoepkrijtmiddag

„Kalk met een kleurtje”, omschrijft ze een van hun bestsellers. Samen met haar partner runt Judit Zuidberg speelgoedwinkel Zippytoys in Goor, evenals de gelijknamige webshop. „Het gaat héél hard met het stoepkrijt!” vervolgt ze opgewekt, „maar dat gaat het eigenlijk altijd wel.” Sinds ze vorig jaar een heuse Nationale Stoepkrijtmiddag hebben georganiseerd, waarvoor een speciale vergunning vanuit de gemeente werd verleend - „eigenlijk is het hier verboden” -, hebben ze zichzelf voor altijd op de kaart gekrijt.

Dit jaar ging het event niet door vanwege corona, vertelt Zuidberg, die inmiddels een stoepkrijtconnaisseur mag worden genoemd en er zelfs blogs over schrijft, maar er wordt nog altijd lustig doorgekrijt in het Twentse Goor en de rest van Nederland. Ze snapt dat wel. „Je kunt nu al je hartenkreten kwijt, lieve tekeningen en teksten voor opa en oma. Maar ook gewoon al je tekenfantasieën die niet op een A4’tje passen. Met stoepkrijt kun je je talent heel groot uiten.”

Speeltuin

Het stoepkrijt verkoopt bij bol.com de afgelopen weken als een malle, laat een woordvoerder weten. „Tot 20 keer zo goed als dezelfde weken in 2019. Het is nog nooit zo goed verkocht!” Ook voor gebruik in eigen tuin, „We zien dat veel Nederlanders en Belgen op dit moment van hun eigen tuin een speeltuin maken. Trampolines, basketbalnetten en dergelijke zijn ook heel populair.” Ook fabrikant SES dat in 75 landen wereldwijd levert, ziet een stijging ten opzichte van vorig jaar. In Nederland, maar dus ook in veel andere landen, „we kunnen alleen niet zien waar het meeste wordt gekrijt op dit moment, aangezien onze klanten ook weer winkels en webshops hebben die wereldwijd opereren.”

Power to the sidewalk chalk

En toch is stoepkrijten eigenlijk in veel gemeenten verboden. Het valt onder dezelfde regelgeving als graffiti, terwijl dat blijvend is, en stoepkrijt na een regenbui voor altijd is uitgewist. Radio-dj Gerard Ekdom vond dit drie jaar geleden al van de zotten en riep met zijn De Bond tegen de Vertrutting de Landelijke Stoepkrijtdag in het leven, op elke eerste woensdag in april. Dit jaar werd het event overigens niet gevierd, maar de jaren ervoor wel, wat tot veel (media)aandacht leidde en onder meer in afschaffing van het verbod in Den Haag en Breda resulteerde. Power to the sidewalk chalk dus. Je zult overigens niet snel worden beboet wanneer je op je knietjes vrolijk aan het krijten bent geslagen, tenzij je commerciële teksten neerkalkt, of racistische leuzen.

Dolly Bellefleur

„Het is eigenlijk niet te bevatten wat er allemaal gebeurt. Bij vlagen grijpt deze coronacrisis mij naar de keel, maar dan gooi ik maar mijn creativiteit in de strijd”, vertelt Dolly Bellefleur, minstens zo kleurrijk als het stoepkrijt zelf.

Toen de Amsterdamse artieste zag dat er overal in Nederland bemoedigende teksten als 'Hou Vol' en 'Wees lief voor elkaar' op straat werden gekrijt, inspireerde haar dat tot het maken van ‘Hou vol’, een „hoopgevende hertaling’ van de gospelballad ‘Grow', de song waarmee Jeangu Macrooy ons land zou vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. „Ik hoop met mijn versie iedereen in deze verwarrende en onzekere tijden een hart onder de riem te steken. Om met Jeangu Macrooy te spreken: 'Through every high and every low we will grow!’”