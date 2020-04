Matthijs van Nieuwkerk wordt opa. Zijn dochter Jet is zwanger.

Nadat eerder dinsdag al bekend werd dat Jet van Nieuwkerk (30) de nieuwe thuiskok en presentatrice van het Net5-programma Wat Eten We wordt, maakte de dochter van voormalig DWDD-presentator Matthijs (59) via Linda wereldkundig dat ze zeventien weken zwanger is.

„Mijn vriend en ik zijn dolgelukkig, want ik ben zeventien weken zwanger van een gezond kind. Echt één groot feest," zegt Jet.

Pizza's 'vreten'

Door de zwangerschap veranderden haar eetgewoonten nogal sterk: „Voorafgaand aan mijn zwangerschap dacht ik nog niet toe te zullen geven aan cravings. Ik wilde goed en voedzaam eten voor de baby, maar daar is niets van overgebleven. Het is bizar om te merken hoe mijn smaak, zeker in het eerste trimester, is veranderd. Ik had een megakoolhydraatcraving, waardoor ik groente volledig links liet liggen. De eerste drie maanden heb ik dan ook pizza’s, pasta’s en tosti’s gegeten alsof mijn leven ervan afhing."

Vanaf 5 mei presenteert Jet het vierde seizoen van het thuiskookprogramma Wat Eten We. Ze is daarmee de opvolgster van Roberta Pagnier die tot voor kort de recepten in dit programma bereidde. Dit meldde Van Nieuwkerk dinsdag op Instagram: