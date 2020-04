Marokko langer in lockdown, grens Canada-VS blijft dicht

De Marokkaanse regering gaat de maatregelen verlengen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. De lockdown blijft tot zeker 20 mei van kracht.

De Marokkaanse autoriteiten kondigden de noodmaatregelen af op 20 maart. Mensen mogen hun huizen in de meeste gevallen alleen verlaten om levensmiddelen of medicijnen te kopen. Scholen, moskeeën en veel winkels zijn dicht. Door de coronacrisis zijn ook Nederlanders gestrand in het Noord-Afrikaanse land. De Nederlandse minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft Marokko eerder gevraagd in elk geval de meest schrijnende gevallen te laten vertrekken.

Canada verlengt maatregelen

Ook in Canada zijn de maatregelen verlengd. De grens tussen Canada en de Verenigde Staten blijft nog een maand gesloten vanwege corona. Dat heeft de Canadese premier Justin Trudeau bekendgemaakt. De grens werd op 20 maart gesloten om verspreiding van het virus tegen te gaan. Alleen essentieel verkeer, zoals goederenvervoer, mag de grens nog over. „Dit is een belangrijke beslissing. Mensen in beide landen blijven hierdoor veilig", zegt Trudeau.

De afgelopen weken zijn er duizenden besmettingen en doden bijgekomen in de VS. Het is het zwaarst getroffen land met ruim 720.000 geregistreerde besmettingen en meer dan 37.000 doden. In Canada zijn zeker 32.000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden.

Mondkapjesplicht in Duitse stad

De Duitse stad Wolfsburg (Nedersaksen) voert een mondkapjesplicht in. Die gaat vanaf maandag gelden in winkels, openbare gebouwen, artsenpraktijken en bussen. Burgers moeten hun mond gaan bedekken met kapjes of desnoods met een kledingstuk, zoals een sjaal. De gemeente besloot tot de maatregel omdat sommige winkels de deuren volgende week weer mogen openen.

Burgemeester Klaus Mohrs zegt dat hij goed begrijpt dat mensen blij zijn dat ze weer naar sommige winkels kunnen. Hij benadrukt ook dat het virus nog niet is verslagen. Anderhalve meter afstand houden zou op sommige plaatsen niet voldoende zijn. Kinderen tot zes jaar vallen niet onder de regel die in elk geval tot 6 mei van kracht is.

Dodental Italië zakt

De afgelopen 24 uur zijn 482 mensen in Italië omgekomen door het virus. Dat is het laagste dodental in een week tijd. Het geregistreerde dodental staat nu op 23.227.

Het aantal nieuwe besmettingen met het longvirus staat op 3491. Daarmee komt het totale aantal op 175.925. Nog 107.771 mensen zijn momenteel besmet met het virus en 44.927 mensen zijn volledig hersteld. Italië is een van de zwaarst getroffen landen en heeft na de Verenigde Staten de meeste geregistreerde doden.

Ook daling in New York

In de zwaar getroffen Amerikaanse staat New York zijn de afgelopen 24 uur 540 patiënten met het coronavirus overleden. Het is de eerste keer in ongeveer twee weken dat het dagelijkse dodental onder de 600 zakt. In de staat aan de Amerikaanse oostkust zijn in totaal 13.362 patiënten overleden, meer dan in sommige landen. Het dagelijkse dodental viel zaterdag fors lager uit dan op vrijdag, toen melding werd gemaakt van de dood van 630 patiënten.

Gouverneur Andrew Cuomo maakte ook bekend dat in een dag tijd weer zo'n 2000 mensen met symptomen van Covid-19 zijn opgenomen in ziekenhuizen. Hij noemde dat een overweldigend aantal. Cuomo concludeerde volgens plaatselijke media wel dat vooruitgang wordt geboekt in de strijd tegen het virus. „Als je kijkt naar de laatste drie dagen, dan kan je concluderen dat we voorbij de piek zijn en de daling hebben ingezet."

Meer besmettingen in Turkije

Het totale aantal vastgestelde coronabesmettingen in Turkije ligt voor het eerst hoger dan in het zwaar getroffen buurland Iran. De Turkse autoriteiten hebben inmiddels bij 82.329 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. Het aantal vastgestelde besmettingen in Turkije steeg in een etmaal met 3783. Dat betekent dat het aantal coronagevallen in het land nu nog maar iets lager ligt dan in China, waar het virus voor het eerst opdook.

Het dodental staat in Turkije na het overlijden van nog eens 121 patiënten op 1890, meldt minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca. Ruim 10.450 patiënten met het virus zijn hersteld. In Iran, het zwaarst getroffen land in de regio, is bij 80.868 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het virus. Meer dan 5000 patiënten zijn overleden. Het dagelijkse dodental ligt inmiddels al vijf opeenvolgende dagen onder de 100.