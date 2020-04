Man overlijdt aan corona, laat boodschap achter voor vrouw

„Ik hou van jullie met heel mijn hart en jullie hebben me het beste leven gegeven, waar ik ooit om had kunnen vragen." Die woorden las weduwe Katie Coelho op de telefoon van haar net overleden man. Hij bleek een bericht voor haar achter te hebben gelaten.

De 32-jarige Jonathan Coelho ligt al een maand in het ziekenhuis, wanneer hij aan de gevolgen van het coronavirus komt te overlijden. Zijn vrouw Katie is net te laat en mist het moment waarop haar man overlijdt. Ze is ontroostbaar en zit aan zijn bed, terwijl ze hem vertelt hoeveel zij en de kinderen van hem houden.

„Hij werd in slaap gehouden, maar ze zouden hem wakker gaan maken", vertelt Katie aan Buzzfeed. „Ze hadden het over het beter worden van Jonathan." Na het plotselinge overlijden krijgt Katie zijn spullen terug, waaronder zijn telefoon. „Ik zette hem aan en vond een bericht van Jonathan, dat hij geschreven had voordat hij geïntubeerd werd", schrijft Katie op Facebook. „Ik ben zo gelukkig en trots dat ik jouw man mocht zijn, en een vader voor Braedyn en Penny."

Gelukkig

„Katie, jij bent de mooiste en meest zorgzame persoon die ik ooit heb ontmoet. Zorg ervoor dat je je leven blijft leven vol passie en geluk. Dat ik jou heb mogen zien als moeder van onze kinderen is het beste dat me ooit is overkomen."

Ook voor zijn kinderen heeft Jonathan een boodschap achtergelaten: „Laat Braedyn weten dat hij mijn beste vriend is en ik ontzettend trots was zijn vader te mogen zijn. Vertel Penelope dat ze een prinses is en alles kan krijgen wat ze maar wil in het leven. Ik ben zo gelukkig", beëindigt hij het berichtje.

Onthouden

„Ik ben zo dankbaar dat ik het berichtje heb gevonden, maar ik ben ook zo verdrietig", vertelt Katie in reactie op het bericht. „Ik weet hoe bang hij was en wat zijn gedachtegang is geweest om zoiets te schrijven." Dat haar kinderen de geweldige persoon die hun vader is nooit zullen kennen, doet haar pijn. „Ze gaan hem niet onthouden", weet ze. „Ik ga mijn best doen om ervoor te zorgen dat ze hem onthouden en kennen."