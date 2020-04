Man ingesneeuwd en in quarantaine in eigen spookstad

We horen al een paar weken dat we thuis moeten blijven. Een man in de Amerikaanse plaats Cerro Gordo, kan op dit moment niets anders. Hij is ingesneeuwd.

Een maand geleden vertrok Brent Underwood naar het plaatsje in de staat Californië. Er was weinig aan de hand, het weer was goed en van een lockdown vanwege het coronavirus was nog geen sprake. Vier dagen lang alleen maar sneeuw zorgt er echter voor dat hij nu hoe dan ook in quarantaine zit. Hij is volledig ingesneeuwd.

Overal sneeuw

„Ik werd op een ochtend wakker en zag dat er overal een flinke laag sneeuw lag", vertelt hij aan SkyNews. „Waar ben ik aan begonnen, dacht ik bij mezelf." Gelukkig weet Brent zichzelf tot kalmte te manen. „Ik heb maar besloten dat ik mijn tijd hier productief ga gebruiken. In elk geval houd ik me aan sociale isolatie!"

In 2018 spendeerde Brent 1,4 miljoen dollar aan het plaatsje waar hij zich op dit moment bevindt. Daar woonde op dat moment Robert Desmarais, die 21 jaar lang zorg heeft gedragen voor het gebied. Door het nieuws rondom het coronavirus, besloot de 32-jarige Brent zelf een tijdje in het gebied te gaan wonen, zodat Robert naar zijn vrouw in Arizona kon.

Verlaten dorp

'Een tijdje' is in dit geval hoe dan ook niet een tijdsbestek dat hij zelf kan bepalen. Verder dan een paar honderd meter komt Brent namelijk niet bij zijn huis vandaan. Op dit moment zit hij helemaal alleen opgesloten in Cerro Gordo. Er staan in totaal 22 gebouwen in het dorpje, maar die zijn sinds begin 1900 verlaten.

Wat mensen betreft is Brent overigens alleen, er bestaat een kans dat hij niet helemaal in zijn eentje is. Er gaan al jaren geruchten over spoken in het stadje. Het verhaal gaat dat twee kinderen vast zijn komen te zitten in een kast, zijn overleden en sindsdien rondspoken in het verlaten dorp. Zelfs het programma Ghost Adventures kwam poolshoogte nemen.

Vredig samenleven

Bang is Brent niet voor de spoken. „Ik hoorde wat vreemde geluiden en er viel een boek van de plank. Zonder aanwijsbare reden. Daarbij moet gezegd worden dat ik me nooit bedreigd heb gevoeld door de geesten. Misschien hebben we een manier gevonden om vredig met elkaar samen te leven. Ik sta er in elk geval voor open." Naast spoken heeft hij nog meer bezoek: een stel rode lynxen die af en toe komt buurten. „Dat zijn niet direct gewenste bezoekers."

Waar veel Nederlanders nog even boodschappen kunnen doen, wordt dat voor Brent lastiger. De dichtstbijzijnde supermarkt is ruim 40 kilometer rijden. Vers eten heeft hij niet, gelukkig is er wel genoeg rijdt en ingeblikt eten tot hij weer kan reizen. „Het is koud en ik heb honger, maar er zijn heel wat mensen die het minder goed hebben dan ik", zegt hij. „Het is heel interessant, ik probeer de lol ervan in te zien."

Avontuur

Brent benadert elke dag als een nieuw avontuur, vertelt hij. Naast de spoken en lynxen, kan dat prima in het dorp. „Veel gebouwen zien er nog precies zou uit als in het begin van de twintigste eeuw. Het zit vol geschiedenis." Het bizarre avontuur zet hem ook aan het denken. „Dit was niet wat ik had gepland, maar misschien wil ik als de sneeuw weg is ook nog wel blijven."

Zijn planning moet sowieso een beetje omgegooid worden. Het plan was om huisjes te verhuren in het gebied via Airbnb. Inmiddels hoopt hij tegen het eind van de zomer open te gaan.