Maatregelen amper versoepeld, nul evenementen deze zomer

Thuis zelf badbruisballen brouwen met maïzena en spa rood, op je dooie gemakje door het Rijksmuseum struinen zonder hordes toeristen in je nek, een rondleiding van de curator die je anders nooit ziet... Tijdens de digitale Nationale Museumweek kan het allemaal. Museuminspecteur Floor en haar vaste museummaatje opa Wim en cultuursnuifster pur sang Femke gingen je al voor. „Het is heel relaxed dat je nu gewoon even op pauze kunt drukken.”

Een selfie slash Floorfie en opa Wimfie

Vraag je Floor Stegink van tien wat haar eerste museumbezoek ooit was, moet ze even nadenken. Ze heeft er dan ook zóveel gezien de afgelopen jaren... „Ik dénk Nemo.” Het laatste museum in het echt was het Anne Frank Huis, samen met opa Wim, met wie ze vaak samen op pad gaat. Superleuke dagen zijn dat altijd, waarin als vanzelf, of uit ‘nood’, tradities worden geboren. „We gaan vaak met de trein naar het museum en altijd heeft opa noodkoeken mee.” Ze giechelt even als een meisje van tien als ze uitlegt wat dat precies betekent. „We hadden een keer de trein gemist en toen hadden we honger en toen had opa koeken mee, die we daarna noodkoeken noemden.” Sindsdien zijn de noodkoeken – elke keer zijn het andere – vaste prik tijdens hun uitje. Waarom het zo leuk met opa is? „Omdat we allebei het museum zo interessant vinden en opa er altijd heel veel over weet te vertellen.”