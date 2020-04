Lubach-item heeft CEO Rumag de nek omgedraaid

Een.punt.áchter.Rumag-carrière.van.CEO.Thijs.van.der.Heide.

Thijs van der Heide, de CEO van het online platform Rumag, legt per direct zijn functie neer. Daartoe is „in goed overleg" besloten nadat het Amsterdamse bedrijf, bekend van de grappig bedoelde teksten met een punt tussen elk woord, onder vuur kwam te liggen door een kritisch item in Zondag met Lubach.

In het programma werd het bedrijf ervan beschuldigd zelf winst te maken met een benefietactie voor het Rode Kruis waarin 'coronakleding' verkocht werd. Ook werd de draak gestoken met Rumag omdat het citaten overneemt van anderen. Rumag claimde eerder dat het overnemen van andermans quotes „grijs gebied" is.

Van der Heide heeft na alle commotie in goed overleg besloten op te stappen. „De afgelopen periode is er veel gebeurd en veel gezegd. In deze periode heb ik de impact van sommige uitlatingen verkeerd ingeschat. In het belang van Rumag, in het belang van de medewerkers die ik een warm hart toedraag en de toekomst van het bedrijf, heb ik in overleg met de directie besloten om terug te treden als CEO."

Tekortgeschoten

Van der Heide wordt opgevolgd door Ferdi Buijsrogge. Hij zal samen met Danny Membre, een van de oprichters van het platform, het dagelijks bestuur voor zijn rekening nemen. De nieuwe directie vindt dat Rumag „behoorlijk tekort is geschoten" in het omgaan met alle kritiek. „Als je kritiek hebt op anderen, moet je zelf ook met kritiek kunnen omgaan."

Elke vorm van plagiaat wordt door de nieuwe leiding veroordeeld. Ook wil de directie gemaakte fouten herstellen "waar dat redelijkerwijs mogelijk is". Daarnaast doneert Rumag al het geld dat na aftrek van de kosten van de actie nog over is aan het Rode Kruis.