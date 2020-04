Lubach duikt in corona-app-discussie en legt vinger op zere plek

Presentator Arjen Lubach dook afgelopen zondag voor zijn programma Zondag met Lubach wederom in de huidige crisis en stelde deze keer onder meer de vraag: hoe zit het nu met die corona-app van minister Hugo de Jonge?

Op 7 april kondigde De Jonge aan dat het kabinet onderzoekt hoe nieuwe technologie gebruikt kan worden om het coronavirus te verslaan. Onderdeel van dat plan is een applicatie die in de gaten houdt of je met het virus in aanraking bent geweest. De app kan worden gebruikt om de verspreiding van corona in kaart te brengen. Het doel is om mensen meer verantwoordelijkheid te geven bij het traceren van besmettingen en het rapporteren over gezondheidsklachten. Klinkt als een goed idee, maar Lubach heeft nog een aantal vragen.

Lubach zet vraagtekens bij corona-app

Op basis van appgegevens kun je zelf de dokter raadplegen of stappen ondernemen om het virus niet verder te verspreiden. Dat klinkt als een heel goed idee, maar er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Vooral als het gaat om privacy. Lubach dook hierin en hem viel iets opmerkelijks op.

Willen we een app die kan helpen om corona te verslaan? Ja, natuurlijk! Maar Lubach vraagt zich wel af wat de voorwaarden zijn. Hoeveel informatie moeten we straks delen? Kunnen werkgevers of openbare plekken eisen dat je de app gebruikt? Kan de overheid ingrijpen als jij een waarschuwing van de app negeert? Hoe zit het met mede-huisbewoners? Is er een einddatum?

#appheterover

Er zijn dus nog veel vragen en daar krijgen we waarschijnlijk pas antwoord op als de app af is. Ook is het nog maar de vraag of iedereen 'm gaat installeren. Lubach roept op om nu al na te denken over hoe jij hierin staat en dit te laten weten via de hashtag #appheterover. Hij hoopt hiermee de regering te bereiken zodat ze kunnen zien wat er speelt onder de bevolking.

Veel mensen vinden dat de regering eerst een ander probleem moet oplossen:

En dan is er nog het privacy/veiligheidsvraagstuk:

Gaat de app niet juist voor meer ellende zorgen?

Zomerhit

Als kers op de taart kende deze aflevering van Zondag met Lubach een muzikaal slot. Lubach is met MEROL - op afstand - de studio ingedoken om een zomerhit te maken. Die gaan meestal over liefde en lust, maar dat ligt in tijden van corona wat anders.

Wetenschappers waarschuwen kabinet

Een groep van zestig wetenschappers heeft maandag in een brief aan het kabinet ook zorgen geuit over de toepassing van apps bij de bestrijding van het coronavirus. „Het gebruik van de apps mag onze fundamentele rechten en vrijheden niet aantasten", stellen zij in de brief. De wetenschappers pleiten ervoor deskundigen op gebieden als recht, sociale wetenschappen en ethiek te betrekken bij het besluit de apps wel of niet te gaan gebruiken.