Lifehack! Zo bouw je het ideale dekenfort

We zitten inmiddels als Nederlanders al aardig wat tijd in quarantaine. Grote kans dat je Netflix inmiddels hebt uitgespeeld. Hoog tijd om jezelf uit te dagen iets nieuws te proberen.

Of eigenlijk misschien wel iets oud, grote kans dat je vroeger menigmaal een dekenfort hebt gebouwd. Met behulp van kussens, kleden, dekens en lakens bouwde je dan je eigen kleine huisje in het stenen huis waar je woonde. We hebben hier op de redactie hoogdravend onderzoek gedaan en het blijkt nog steeds nét zo leuk als vroeger.

Fort-tutorial

Mits het lukt natuurlijk. Want ook daar kwamen we achter: zo makkelijk is een goed fort bouwen van stoffen materialen nog niet. Gelukkig leven we in tijden van het internet en kun je ook online leren hoe je het ideale dekenfort bouwt.

Spelen is gezond

Mochten we je nog steeds niet overtuigd hebben, dan hebben we nog een reden. Spelen is namelijk hartstikke gezond. Speeldeskundige Froukje Hajer vertelde ons al eerder dat spelen goed is voor de ontwikkeling. Ze is van mening dat voor volwassenen hetzelfde geldt: „Spelen is cruciaal voor de ontwikkeling, al noemen we het bij volwassenen vaak anders. Denk aan de campagne van Heel Holland Bakt, dat is ook spelen met ingrediënten.”

Hierbij staat wel voorop dat je je eigen wereld kan creëren. Hajer: „Het is cruciaal dat mensen, kinderen én volwassenen zelf blijven nadenken en creatief bezig zijn.” Als je alleen door apparaten wordt geleefd of je door Netflix laat vermaken, is dat niet het geval. Kortom, er zit maar één ding op als je vandaag kunt genieten van een vrije Tweede Paasdag. Haal de wasknijpers tevoorschijn en bouw alleen, met je huisgenoten of gezin een enorm dekenfort. Leuk met kinderen, maar stiekem ook net zo leuk als je geen kinderen hebt.