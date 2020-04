Liesje22 is 's werelds eerste cowfluencer en komt uut Twente!

De zogenaamde catfluencers kennen we inmiddels wel, maar ooit eerder een koe-influencer gezien? Liesje22 is de allereerste cowfluencer ooit. Op haar vier hoeven ging ze de hort op om de mooiste stukjes van Twente te laten zien. Boer Jos Knoef noemt haar een echte modelkoe. „Mollig is juist goed!"

Ze is een Boogschutter – want geboren op 26 november 2014 -, ze graast in Geesteren, haar vader heet Briljant, ze is zwanger van haar vierde, ze weegt tussen de 750 en 800 kilo en heeft al ruim 36.000 liter melk geproduceerd. Liesje22 lijkt op het eerste gezicht een koe als vele andere, maar schijn bedriegt.

Deze Twentse schone is meer dan alleen een melkkoe: ze is ’s werelds eerste cowfluencer en heeft de Instagram van Visit Twente overgenomen. Haar Twentse avontuur beleeft ze op twaalf hotspots, van Sallandse Heuvelrug tot de Pelmolen in Rijssen en haar oproep: nu nog even binnen blijven, maar straks weer #tijdzatintwente. Dan kun je volop in de hoefsporen van Liesje22 treden, of fietsen en wandelen.

Doutzen Koes

Een mooie koe, omschrijft boer Jos Knoef uit Geesteren zijn Liesje22. „Ze heeft een beste uier met een mooie speenplaatsinhoud.” Boerenjargon voor: een modelkoe, een echte ‘Doutzen Koes’, al is Liesje22 wel wat mollig. Maar dat is juist goed! roept hij enthousiast uit. „Mensen houden van dikke koeien.” Behalve een plaatje van een koe, is Liesje ook lekker rustig. Tijdens de fotoshoots volgde ze de aanwijzingen van de fotograaf goed op, alsof ze hem precies begreep. „Ze liep overal naartoe.” Het water in, een stukje de molen in, opstapje hier, afstapje daar. „En als er werd gefloten, deed ze haar oren naar voren. Dat ziet er goed uit op de foto’s.”

Een uit duizenden

„We zijn in Twente een trots volkje, alleen zeggen we dat hier niet zo snel”, zegt de Twentse melkveehouder, maar hij is het natuurlijk wel. Op zijn modelkoe en andere koeien –„alle koeien zijn mijn lieveling” en op zijn Twente. „Ik hoop dat Liesje een succes wordt. Twente zit vol historie en prachtige plekjes, dat heeft Liesje allemaal gezien.” Ze graast in zijn weiland en fietsers door het Twentse landschap zouden haar zeker tegen kunnen komen, glimlacht hij, te midden van boer Jos Knoefs andere koeien. „Houd de foto’s erbij en dan kun je precies zien wie Liesje is.” Ze is er een uit duizenden, hij herkent haar uit duizenden, zo besluit de liefhebber, „Voor mij is elke koe anders.”