Lief: zeldzame wrattenzwijntjes geboren in Mierlo

Om vrolijk van te worden: nog maar tweehonderd Visaya wrattenzwijntjes leven in het wild, maar in dierentuin Dierenrijk in Mierlo zijn er twee geboren.

De twee vrouwtjes zijn op 7 april geboren, maar de dierentuin bracht het heuglijke nieuws woensdag naar buiten. De komst van de baby-varkentjes is zeer zeldzaam, want het zijn de eerste jongen van deze soort die dit jaar in Europa ter wereld kwamen.

Ervaren moeder

Moeder Malaya maakt het goed en zorgt goed voor haar tweetal. „Ze is een ervaren moeder”, vertelt verzorger Stephan Rijnen. „Het is haar tweede nestje en dat kun je zien.” Haar eerdere jongen werden geboren in de Belgische dierentuin Zoo Planckendael. Malaya woont sinds afgelopen zomer in de dierentuin op de grens van Mierlo en Nuenen.

Het Visaya wrattenzwijn is een kleine zwijnensoort met een brede witte band op de snuit. Het dier eet vruchten, grassen en bladeren. Na een draagtijd van vier maanden worden er meestal twee tot vier jongen geboren. Ze worden tussen de 10 en 15 jaar oud.

Twee eilanden over

Deze varkenssoort komt alleen maar voor in de Filipijnen. Het voortbestaan wordt bedreigd door jacht en het snel kleiner wordende leefgebied. Oorspronkelijk kwam deze dierensoort voor op veel van de eilanden op de Visayas, een eilandengroep in de Filipijnen. Tegenwoordig zijn ze alleen nog te vinden op de eilanden Negros en Panay.

In Europese dierentuinen leven er van deze soort nog 158 – inclusief deze twee jongste aanwinsten. Dierenrijk is samen met Diergaarde Blijdorp in Rotterdam de enige plek in Nederland waar ze te zien zijn.