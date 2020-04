Leuk zo’n ‘balkon-Wilhelmus’, maar helft kent tekst niet

Om 10.00 uur zingen ‘we’ maandag, nu Koningsdag Woningsdag geworden is, het Wilhelmus gezamenlijk thuis. Maar ja, ken jij de tekst uit je hoofd?

Bijna de helft van de Nederlanders, 43 procent, geeft toe de tekst van ons nationale volkslied niet zomaar even uit het hoofd op te kunnen lepelen. En dat nu gevraagd is om op de door corona zo bijzondere Koningsdag samen uit volle borst te doen. Vanaf je balkon, vanuit je raam of de voordeur, of terwijl je in de voor- of achtertuin staat. Of zittend op de bank zodat niemand je hoort. Het Amsterdamse Concertgebouworkest begeleidt de zangers in het hele land voor de melodie (live op NPO 1), maar ja, dan die tekst nog. Wie nu meemummelt, valt door de mand.

Spiekblikje

Bierbrouwer Grolsch onderzocht de zaak en heeft de tekst (het eerste couplet dat bij internationale sportwedstrijden altijd wordt gezongen) op een oranje blikje afgedrukt. Of Grolsch bedacht een actie en daarna een onderzoek, daar willen we vanaf zijn. In elk geval: niet iedereen heeft maandagochtend zo’n ‘spiekblikje’ in huis. Via YouTube helpt Metro je een beetje voor je eigen spoedcursus.

De kennis over het volkslied laat sowieso te wensen over. 43 procent heeft maandag dus moeite dat eerste couplet woordelijk mee te zingen, 71 procent van de Nederlanders weet niet dat het Wilhelmus uit vijftien coupletten bestaat. Minder erg: 79 procent weet niet dat we het hier over het oudste volkslied ter wereld hebben, geschreven ergens tussen 1568 en 1572. Japan heeft een oudere tekst (9e eeuw), maar de muziek van de Japanners komt uit 1880.

Blijk ik tot in den… ehhh

De zin ‘Den vaderland getrouwe’ wordt volgens 44 procent van de Nederlanders gevolgd door ‘Blijf ik tot in den doed’ in plaats van ‘Blijf ik tot in den dood’. Opvallend is dat jongeren (18-34 jaar) dit beter weten dan 65-plussers. 61 procent van de jongeren kent de juiste tekst tegenover 36 procent van de ouderen. En oh ja: het is ‘Ben ik, vrij, onverveerd’ en niet – zoals 17 procent zingt – ‘Ben ik, vrij, onvereerd’.