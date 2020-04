Leraren in Actie: 'Scholen moeten dicht blijven'

Op verzoek van minister Slob heeft de Onderwijsraad een spoedadvies uitgebracht. Lerarenvakbond is nu bezorgd.

Lerarenvakbond Leraren in Actie (LIA) maakt zich „grote zorgen" over de gezondheid van het onderwijspersoneel als na de meivakantie de scholen - eventueel gedeeltelijk of gefaseerd - weer open gaan. De bond zegt dat er nog geen duidelijkheid is over het besmettingsgevaar en de overdraagbaarheid van het coronavirus bij kinderen en jongeren. Ook, zegt LIA, is het moeilijk vast te stellen welke risico's (ouder) personeel hierbij loopt.

Tot aan de zomervakantie

Wegens deze zorgen vindt LIA dat de scholen na mei dicht moeten blijven en dat tot aan de zomervakantie doorgegaan moet worden met het digitale afstandsonderwijs. De bond is tegenstander van een combinatie van afstandsonderwijs en onderwijs in de klas, omdat dit tot teveel werkdruk leidt voor leraren.

Voor de eindtoets van het voortgezet onderwijs moet een uitzondering gemaakt worden, vindt de bond. Deze moet dan wel afgenomen worden in kleine groepjes en volgens de RIVM-regels.

De maximale lestijd en opslagfactor voor leraren wordt al jaren flink overschreden en dat is er de laatste weken - door het massaal inzetten op het digitaliseren van de lesstof - niet bepaald beter op geworden, stelt de actiegroep. LIA leest nergens ook maar iets van een tegemoetkoming - in ‘begrip' kun je immers niet lesgeven - voor leraren op dit gebied. Ook voor leraren heeft een dag maar 24 uur.

Een eerdere suggestie van de Onderwijsraad om de zomervakantie deels in te korten of naar voren te halen om leerachterstanden in te halen, wijst de bond van de hand. „We moeten realistisch zijn, de rust bewaren en vertrouwen hebben in leraren die met al hun expertise in een haalbaar tempo de problemen aanpakken en hun leerlingen op niveau brengen en houden", zegt de bond in een verklaring.