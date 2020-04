Lange rijen voor heropend IKEA

IKEA heeft dinsdagmorgen de deuren van Nederlandse vestigingen heropend. Dat zorgt voor flinke drukte.

Vanwege het rondwarende coronavirus werden de filialen op 17 maart gesloten. Het bedrijf heeft de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. De restaurants van IKEA en de speelplaatsen van Småland blijven nog dicht.

Gezondheid en veiligheid

IKEA-zaken met meubels en woonartikelen gingen niet gedwongen dicht. „Niet omdat dit een vereiste was vanuit de overheid, maar omdat we op dat moment vonden dat dit de beste en meest verantwoorde keuze was om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en klanten te waarborgen", meldt het Zweedse concern.

Hier zie je nog twee foto's van de IKEA-zaak in het Limburgse Heerlen.

Maximaal met twee personen

In de tussentijd hebben vestigingsmedewerkers gewerkt aan het heropenen van de winkels. „Door diverse veiligheidsmaatregelen in de winkels te hanteren, hebben wij er alle vertrouwen in dat we op een verantwoorde manier de winkels weer kunnen heropenen", meldde het bedrijf nog tijdens de sluitingsperiode.

Winkelen bij IKEA is toegestaan met maximaal twee personen tegelijk. Klanten is opgeroepen zo veel als mogelijk contactloos te betalen, met pinpas, creditcard of mobiele telefoon. Verder zijn bij de kassa's en klantenservice plexiglas schermen geplaatst.

Ook op Twitter is het druk als het om IKEA gaat.