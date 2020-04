Laagste aantal sterfgevallen sinds 23 maart

Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 43 sterfgevallen doorgekregen. Dat is het laagste aantal sinds 23 maart.

Op 23 maart meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 34 sterfgevallen.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg in het afgelopen etmaal met 65 naar 10.521. Het officiële dodental door het coronavirus is in Nederland gestegen tot 4518.

Geen compleet beeld

Deze cijfers vertellen wat momenteel bekend is over de uitbraak van het nieuwe coronavirus, maar geven geen compleet beeld. De GGD geeft vaak pas na een of meerdere dagen aan het RIVM door dat iemand is overleden aan Covid-19.

Bovendien wordt niet iedereen die mogelijk besmet is met het virus getest. Dat wordt alleen gedaan als een arts dat nodig vindt, bijvoorbeeld als iemand met verschijnselen wordt opgenomen in het ziekenhuis. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken helemaal in de statistieken.