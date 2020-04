Kwart ouders niet blij met scholenbesluit

Driekwart van de Nederlanders is positief over de nieuwe maatregelen van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus. Maar ook is er onvrede, pijn en frustratie bij groepen die geraakt worden door de maatregelen die premier Mark Rutte dinsdagavond presenteerde.

Dat meldt EenVandaag na onderzoek op dinsdagavond en woensdag onder ruim 25.000 leden van het Opiniepanel van het nieuwsprogramma.

Veel ouders (72 procent) zijn blij met het besluit om kinderen gefaseerd weer naar de basisschool te laten gaan. Dat betekent echter dat ruim een kwart helemaal niet zo blij is dat hun kroost op 10 mei weer naar school kan.

Proefkonijnen

„De onderzoeken waar het kabinet naar kijkt, lopen gewoon nog. Tot die tijd zijn leerkrachten, kinderen en hun families nu proefkonijn”, vindt een van de ondervraagden door EenVandaag. Ook onder een groot deel van de ruim driehonderd ondervraagde basisschoolleerkrachten klinkt gemor.

Premier Rutte luistert naar minister De Jonge. Samen kondigden zij veel coronamaatregelen aan. | Foto: ANP / Bart Maat

Over het volledig heropenen van de kinderopvang zijn vooral ouders met jonge kinderen opgelucht. 79 procent van de ouders die hun kinderen doorgaans overdag wegbrengen, is blij met deze maatregel.

Middelbare scholen

69 procent van de ouders van middelbare scholieren is blij dat hun tieners op 1 juni weer naar school mogen. 31 procent is minder positief of weet het nog niet. Onder bijna 400 ondervraagde leerkrachten uit het voortgezet onderwijs is de grootste groep positief over de nieuwe maatregel (74 procent).

‘Omaatje is zo eenzaam’

55 procent van de mensen met een (groot)ouder in een verpleeghuis, heeft begrip dat het bezoekverbod tot 20 mei van kracht blijft. Zo’n 35 procent is het absoluut niet eens met de verlenging. „Laat dan één bezoeker per dag toe, met afstand en voorzorg. Maar mijn omaatje van 96 is zo eenzaam. Mijn moeder kan dit niet meer aanzien”, meldt een van de ondervraagden. Iemand anders: „De eenzaamheid slaat toe, ik zie via Facetime een steeds depressievere schoonmoeder."