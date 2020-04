Kunstenaar tovert zorgmedewerkers om tot superhelden

De echte superhelden zijn al onder ons, dat is de boodschap van de Britse kunstenaar Howard Lee. Hij maakte een schetsboek waarin de identiteit van superhelden als Spiderman en Captain America bekend wordt gemaakt.

Lee riep zijn volgers op om zoveel mogelijk superhelden te taggen in het bericht. Dat is goed gelukt, mensen taggen elkaar massaal. De kunstenaar deelt al sinds 2015 zijn werk op Instagram. Tegen Buzzfeed geeft Lee aan dat hij de laatste tijd erg geïnspireerd is door het coronavirus.

Frontlinie

Lee: „Dit werk laat zien hoeveel respect we allemaal hebben voor hen die aan de frontlinie staan. Zij nemen de risico's om onze maatschappij te laten draaien." Zijn filmpjes zijn volgens de kunstenaar erg arbeidsintensief om te maken. Een boekje kost hem ongeveer vijf dagen.

De Engelsman krijgt de afgelopen dagen veel positieve feedback in zijn mailbox. Er was een mailtje wat er voor hem uitsprong. „Een ambulancemedewerker nam contact met mij op. Ze herkende zichzelf als de persoon wiens foto ik gebruikt heb om de video te maken. Dat was erg speciaal."

Naast Amerikaanse karakters heeft Lee ook een video gemaakt over een typisch Britse superheld: James Bond.