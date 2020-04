Kun je cryptogeld kopen in coronatijd?

Investeren in cryptogeld is een tijd lang een populaire trend geweest onder handelaren van over de hele wereld. Hoe zit dat in het huidige coronatijdperk?

Het kan vooral voor beginners, nogal moeilijk zijn om bij cryptovaluta’s kopen het beste te selecteren om in te investeren. Er zijn momenteel meer dan 5.000 digitale munten om uit te kiezen, hoewel ze niet allemaal de moeite waard zijn om in te investeren.

Is cryptovaluta’s kopen tijdens de COVID-19 periode verstandig?

Nu de markten allesbehalve stabiel zijn, vraag je je wellicht af hoe jij met cryptogeld kopen jouw investering toch nog op de lange termijn een veilige belegging maakt. Want die zo geliefde cryptogeldmarkten hebben de afgelopen periode echt wel te maken gehad met een verhoogde volatiliteit (beweeglijkheid) sinds het uitbreken van het dodelijke coronavirus.

Bestaat er dan toch nog een koopmogelijkheid voor cryptogeld tijdens het coronavirus? Welnu, als je goed nadenkt over de belangrijkste handelsmoto van ‘laag te kopen en vervolgens hoog te verkopen’, dan zit je momenteel erg goed.

Uit financieel onderzoek is tevens gebleken dat de handel in zogenaamde over-the-counter (OTC)-cryptogeld toegenomen is sinds het uitbreken van het virus. Dit geeft aan dat meer mensen geïnteresseerd geraakt zijn in cryptovaluta's te midden van de angst voor COVID-19.

Verder is er eveneens goed nieuws te melden over de cryptoregulering in sommige landen zoals India, Iran en Venezuela, die aanvankelijk tegen de acceptatie van crypto waren, maar het nu eindelijk omarmen. Ook lijkt de regering van Zimbabwe geïnteresseerd te zijn in het legaliseren van digitaal geld om zo de financiële sector te verbeteren. Bovendien, volgens de allernieuwste gegevens van Statista, groeit ook de populariteit van cryptogeld snel in Colombia.

Overigens geldt dit niet voor alle cryptovaluta's. Zo zag het beruchte Libraproject van Facebook veel leden de Libra Association verlaten, om zich vervolgens bij zijn belangrijkste rivaal aan te sluiten, die bekend staat als Celo’s Alliance for Prosperity.

Welke cryptovaluta’s in het tweede kwartaal van 2020 te kopen?

Om het jou gemakkelijk te maken, is er een korte lijst samengesteld met de beste cryptovaluta’s om in het tweede kwartaal van 2020 te investeren, want zelfs in tijden van crisis bestaat er een goede koopmogelijkheid voor cryptogeld.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin behoudt nog steeds zijn toppositie als de meest populaire en winstgevende digitale activa. Ondanks dat de afgelopen periode een beetje neergaand was, bereikte het deze week weer even de 7.500 dollar-grens. Volgens de beroemde cryptogeld- en Bitcoininvesteerder Tyler Winklevoss, zal Bitcoin naar verwachting de komende periode nog veel meer in waarde toenemen.

Ethereum (ETH)

Ethereum heeft altijd zijn status kunnen behouden als een winstgevende digitale munt voor investeerders. Analisten voorspellen dat de munt snel een nieuwe opwaartse trend zal laten zien. De crypto-omgeving verwacht tevens dat Ethereum zijn 2.0 versie in juli 2020 zal lanceren, met alle voordelen van dien.

Ripple (XRP)

In tegenstelling tot de meeste digitale valuta’s die meer op individuen gericht zijn, is Ripple gecreëerd als betalingsalternatief voor banken en andere grote financiële instellingen. Sinds 2012 hebben verschillende bankinstellingen wereldwijd gekozen voor Ripple’s innovatieve blockchain-technologie. Denk hierbij aan bankgiganten als Banco Santander (SAN), J. P. Morgan (JPM) en Bank of America (BAC). XRP is naast Bitcoin daarom een andere populaire investeringsoptie.

Tron (TRX)

Tron is één van de nieuwkomers. Het stamt uit 2017 en wordt sinds de lancering ervan behoorlijk gewaardeerd. Onlangs is Tron een partnerschap aangegaan met Metal Pay, een cryptogeld-serviceprovider, wat een frequentere aankoop van TRX in de Verenigde Staten kan bewerkstellen. Op 27 maart 2020 bereikte de prijs van TRX 0,0119 dollar, maar sommige investeringsexperts voorspellen dat de munt tegen het einde van het jaar mogelijk 40 dollar zou kunnen bereiken.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash is een lid van de grote Bitcoinfamilie, die in 2017 werd geïntroduceerd als een Bitcoinfork en heeft sinds zijn introductie goede resultaten behaald. Hoewel deze digitale valuta begin januari met 204 dollar aanving, staat het momenteel op 217 dollar, terwijl diverse experts voorspellen dat BCH aan het einde van het jaar 350 dollar waard zal zijn.

De crypto marktvoorspelling voor het tweede kwartaal van 2020

Cryptogeldexperts van over de hele wereld zijn bijna unaniem in hun voorspellingen. Velen onder hen zijn van mening dat alle grote cryptovaluta’s binnenkort weer op het goede spoor komen en daarmee hun opwaartse voorspellingen waarmaken. Het is dus helemaal niet zo heel gek om nu over investeren na te denken, ook al is het misschien voor in de toekomst.

