Koning spreekt Nederland toe: 'Geniet ervan, op afstand, maar samen'

Een jarige koning Willem-Alexander sprak maandagochtend Nederlanders toe vanuit Paleis Huis ten Bosch. „Hoe bijzonder is het om op afstand van elkaar toch een eenheid te vormen.”

„Koningsdag-thuis belooft een unieke Koningsdag te worden. En dan vooral uniek omdat ik hoop dat het de allerlaatste Koningsdag-thuis van de geschiedenis zal zijn”, zei hij. Koningsdag heeft dit jaar een totaal ander karakter. De nationale viering in Maastricht werd geschrapt en de nationale feestdag wordt vanuit huis of vanaf het balkon gevierd. Om 16.00 uur sluit de koning de viering nog af door het glas te heffen tijdens een nationale toost.

Maastricht

In zijn toespraak noemde de koning ook zijn geplande bezoek aan de hoofdstad van Limburg. „Ik had Maastricht in het hart gesloten en verheugde me er zoals elk jaar op. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet.”

Volgens de koning was ook in Huis ten Bosch „de teleurstelling voelbaar” over het feit dat er dit jaar geen grote feesten plaatsvinden in ons land. „Het is een van die dagen dat 'doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg' even niet opgaat voor nuchtere Nederlanders.”

Op afstand, maar samen

Ook riep hij alle Nederlanders op om echt thuis te blijven om op die manier ons respect voor het zorgpersoneel te tonen. „Hopelijk wordt het een onvergetelijke dag. Geniet ervan, op afstand, maar samen”, sloot de koning af.