'Koning doet het goed, maar mag zich best wat meer laten zien'

De koning wordt gewaardeerd om zijn verbindende rol, een enkeling vindt dat hij financieel ook wel een steentje mag bijdragen aan de crisis en er wordt met gemengde gevoelens vooruitgeblikt op 'Woningsdag': „de koning is toch geen makelaar?"

De koning probeert samen met koningin Máxima zoveel mogelijk mensen een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis. Zeven van de tien ondervraagden (72 procent) vinden dat hij het goed doet, zo blijkt uit het jaarlijkse Koningsdagonderzoek van EenVandaag. Volgens hen speelt de koning een verbindende rol en verdiept hij zich goed in de problematiek. „Hij kwam zomaar langs bij het UWV om te vragen naar de werkdruk, top!", zo vertelt een panellid.

Houterig

Eén op de zes vindt dat de koning het niet zo goed doet in deze tijd, en 11 procent weet het niet. Zij vinden hem een beetje te onzichtbaar. Waar premier Mark Rutte een leidende rol pakt, blijft de rol van de koning wat onduidelijk. Zijn bezoekjes, zijn telefoontjes, zijn speech, het komt een beetje plichtmatig en houterig over, concludeert EenVandaag. Enkele ondervraagden vinden dat hij financieel ook wel een steentje mag bijdragen aan de crisis.

Van veel deelnemers mag de koning zich best wat meer laten zien in deze moeilijke tijd, het liefst wat persoonlijker en wat betrokkener. Zo schrijft iemand: „Ik zou graag wat meer willen zien dan zo'n houterige toespraak. Hij blijft teveel in zijn comfort zone." Wel is er begrip dat het voor de koning moeilijk is om zijn eigen mening te geven en dat hij gebonden is aan allerlei protocollen.

Excuses

De onzichtbaarheid die de deelnemers signaleren, lijkt ook enig effect te hebben op het vertrouwen in de koning. Ook dit jaar is het vertrouwen hoog (75 procent), maar wel ligt het iets lager dan vorig jaar (82 procent). Een andere reden waarom het vertrouwen nu iets terugloopt, zijn de excuses die de koning eerder dit jaar maakte voor het Nederlandse geweld bij de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Vooral Nederlandse militairen en hun familie zijn hier niet blij mee.

'Geen makelaar'

Er wordt met gemengde gevoelens vooruitgeblikt op Woningsdag, het alternatieve programma voor Koningsdag. De helft van de deelnemers aan het onderzoek vindt de manier waarop Koningsdag dit jaar vanuit huis gevierd wordt niet zo leuk. De digitale kleedjesmarkt, het zingen van het Wilhelmus van achter het raam en het toasten vinden veel mensen saai. Ook de naam vinden ze verkeerd gekozen. „De koning is toch geen makelaar?", schrijft iemand. De helft is dan ook niet van plan iets speciaals te gaan doen op 28 april. Zij gaan liever werken, klussen of een stukje fietsen.

De deelnemers aan het onderzoek balen er het meest van dat we niet samen kunnen zijn op Koningsdag. 36 procent mist de gezelligheid met elkaar. „Met z'n allen feesten geeft mij toch altijd een gevoel van saamhorigheid en eenheid. Iets wat we in deze tijd ook nodig hebben."