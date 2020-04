Koeriers anno corona: veel potgrond en insulinepompen

Bezorgdiensten vliegen van hot naar her om de bestelde X-Boxen, thuissport-attributen en zomeroutfits op de juiste adressen af te leveren, maar hoe zit het eigenlijk met de koeriers? Eentje moest in elk geval z'n vrouw achterlaten bij de Franse grens.

De laatste dagen hebben ze opvallend veel insulinepompen afgeleverd door heel Europa, van „twee pallets vol naar Frankfurt” tot een grote bestelling in Finland. Een soort van medisch hamsteren, beaamt hij, „Het lijkt wel alsof ze daar bang zijn zonder te komen. Het zijn rare tijden.” Danny Heesbeen is de man achter onder meer 073 koeriers en met drie vrachtwagens, tien bestelbussen en meerdere caddies rijden ze door heel Europa en Nederland om van alles en nog wat af te leveren. Spoedjes zijn hun ding, evenals medische spullen en waar ze tot de crisis voor veel „tandenlabaratoria” reden („we halen bijvoorbeeld jouw kapotte kunstgebit op bij de tandarts, brengen het naar de tandtechnicus en weer terug”), ligt dat helemaal op z’n gat.

Speciale potgrond

Wat nu wel als een malle gaat, is potgrond. De Brabander moet even lachen. „We brengen het naar allerlei plekken in Europa, van boeren in Zwitserland tot de growshop in Barcelona.” Want het is wel speciale potgrond, weet hij van zijn opdrachtgever. „Daar gaan de paprikaatjes enzo extra snel van groeien.”

Hij en z’n chauffeurs kunnen nog overal doorrijden met hun transport, al moeten ze wel vaker hun papieren laten zien. En soms gebeurt er iets geks, waar later ook wel weer om kan worden gelachen. Zo moest een van zijn jongens bij de grens van België naar Frankrijk zijn vrouw achterlaten. „Ze mocht niet mee en moest daar wachten. Hij heeft haar op de terugweg weer opgepikt!”

Verrassing

„Elke dag is weer een verrassing”, omschrijft hij het koeriersvak. „Je weet van te voren niet wat je die dag weer weg gaat brengen, zeker niet nu.” Op de vraag wat nou eigenlijk het verschil is tussen pakketbezorgers en koeriers, weet hij het antwoord wel. „En dit bedoel ik niet minachtend, hoor, maar weet je nog wat een Lada is? Dat zijn zij dus, en wij zijn de Rolls Royce onder de bezorging. Daar betaalt de klant ook meer voor, wij doen alles één op één. Één bestelling, één koerier.” Maar ook een Rolls heeft weleens een lekke band, toch? Het is even stil. Vooruit, héél soms. „Maar we rijden dan ook rustig 100.000 tot 150.000 kilometer per jaar.”

Zelf rijdt hij niet heel vaak meer, tenzij z’n hoofd even te vol zit. Dan zoekt hij een hele verre rit uit, pakt-ie de vrachtwagen en gaat met de vlam in de pijp richting ‘ver weg’. „Even alles overdenken en die vrijheid weer voelen. Het is een mooi vak, hoor.” Iets wat hij ook zijn grote trotsen heeft meegegeven, zijn drie kinderen die alle drie in het bedrijf zitten.

Nog even in vol ornaat: Davon en Nino Heesbeen

„Het allerbelangrijkste voor mij is dat mijn chauffeurs altijd weer veilig terugkomen”, wil hij graag nog even kwijt. Tot nu toe is er nog nooit iets heel ernstigs gebeurd onderweg -„even afkloppen op glad hout”-, maar die angst zit er toch altijd in bij de sympathieke koeriersbaas. Extra corona-angst heeft hij nu niet, al hebben zij ook maatregelen getroffen („handschoenen aan, alcohol mee onderweg, voor de handen dan”) en is de laconieke houding veranderd naar toch wel bezorgd. Maar het glas blijft halfvol bij hem en de koerierszaken gaan gestaag door. „Ik mag niet mopperen.”

Champagne

Uitdagende tijden, vat Ybo Duursma van IRIS Koeriers de coronacrisis voor hun vakgebied samen. Waar pakketbezorgers het razend druk hebben met de bezorging van H&M-pakketjes, X-boxen en sportschoolzaken, ligt het business-to-business toch even wat anders. „We hebben het gewoon zwaar.” Wel hebben ze de afgelopen weken nog veel werkplekken verhuisd naar privéadressen. „Dossiers, laptops, bureaustoelen... dat werk.” Een grote uitgever bedacht een borrelalternatief. „We hebben flessen champagne naar al het personeel gebracht. Een opstekertje voor hen, en ook voor ons.”

IRIS Koeriers hoopt haar naam altijd eer aan te doen. Want waar Iris als de bode van de Griekse goden altijd met hoge snelheid haar ding deed, bezorgen zij ook met hoge snelheid en vooral: 24/7 overal in Nederland. „Binnen een kwartier hebben wij iemand in de auto zitten met jouw pakket.” Of met gerechtelijke processtukken waar nog ‘een natte handtekening’ voor nodig is („maar de rechtspraak ligt nu voor een groot deel stil”), of een kabeltje of slang voor een machine in een koffiefabriek die het ’s nachts ineens begeeft. „Dan telt echt elke seconde.” Ooit vervoerde het koeriersbedrijf iets voor een bedrijf dat onderzoek deed naar luchtvervuiling door de uitstoot van fabrieken, herinnert Duursma zich nog. „Reden we rond met een grote zak lucht, dat was best bijzonder.”

Veel opdrachten liggen nu stil. „We werken vaak voor bedrijven die live-registraties van voetbalwedstrijden verzorgen en voor grote tv-producties zoals The Voice. Dan halen we bijvoorbeeld een kabel of harde schijf op in het centrale depot.” Maar ja, geen voetbal nu en grote live-producties worden uitgesteld, net zoals evenementen waar ze ook vaak voor worden ingezet.

Toch begint het nu wel weer iéts drukker te worden dankzij opdrachten vanuit de farmaceutische industrie, met name door de uitbreiding van coronatesten die bij mensen thuis worden afgenomen. „Wij halen de samples op, brengen ze naar het lab en halen het weer op.”

Sprankje hoop

Leuk is anders, zegt Marc Mostert van WEMO Pakket- en Koeriersdienst. „Maar we moeten het coronavirus wel serieus nemen en kunnen alleen maar afwachten en volhouden.”

Ze komen overal / Foto van Facebook Wemo Koerier

Het bedrijf rijdt normaal gesproken veel voor horecaleveranciers, opleidingsinstituten, verpakkingsmaterialenleveranciers en veel toeleveranciers voor de industrie. Of ze leveren goals en boardingkarren bij het Olympisch Stadion. Maar dat ‘normaal gesproken’ al een paar weken achter ons ligt, zien ook zij terug in de dagelijkse praktijk. „In deze branches is op dit moment het meeste gesloten of wordt vanuit huis gewerkt en wij hebben nu dus weinig spoedwerk. Daarnaast doen we veel verzending naar tandartsen en kapperszaken, maar ook dat ligt nu plat.”

Een sprankje hoop gloort in de vorm van een klant in consumentenzaken. „Daar doen we orderpicking en verzending voor en hier wordt wel veel besteld, maar dat is weer de particuliere markt, waar de internetverkopen zijn verdubbeld.” Hun bezorgers en koeriers zijn voornamelijk werkzaam in Amsterdam Zuidoost, Diemen en Weesp en ondanks dat ze nog op een omzet van 30 procent zitten, ervaren ze tenminste één voordeel van deze crisis.

Want als ze aanbellen, het pakket voor de deur leggen en keurig anderhalve meter voor de deur blijven wachten, zwaait vrijwel meteen de deur open. „We kunnen 95 procent afleveren, iedereen is thuis nu.”