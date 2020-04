KNVB-besluit héél zuur voor de ene club, dikke mazzel voor de andere

Voetbalseizoen eindigt zonder winnaar, zonder degradatie en ook zonder promotie.

Het seizoen in de eredivisie is afgesloten zonder kampioen. Ajax is wel de nummer 1, op basis van een beter doelsaldo dan AZ. De club uit Amsterdam krijgt daardoor het beste ticket voor de Champions League van volgend seizoen. Voor AZ, dat dit seizoen tweemaal won van Ajax, begint het Europese avontuur in het nieuwe voetbaljaar in de tweede voorronde van de Champions League.

Blij en boos

De eredivisie telt volgend seizoen dezelfde achttien clubs als het afgelopen seizoen. De KNVB heeft besloten dat er geen clubs uit het betaalde voetbal promoveren of degraderen. Dat is goed nieuws voor RKC Waalwijk en ADO Den Haag, de twee hekkensluiters, die beide na de winterstop maar één keer gewonnen hebben.

„Er is nu duidelijkheid, waardoor we toe kunnen werken naar het nieuwe seizoen. De KNVB heeft een moeilijke beslissing moeten nemen, want er is nu een grotere wedstrijd in de wereld gaande", doelt RKC-directeur Frank van Mosselveld op de coronacrisis, waardoor het seizoen 2019/2020 niet afgemaakt kon worden.

ADO Den Haag is „opgelucht" dat het degradatie heeft weten te voorkomen, maar had lijfsbehoud liever op basis van prestaties afgedwongen. Dat stelt algemeen directeur Mohammed Hamdi.

„Het is een uitzonderlijk einde van een moeilijk seizoen. Desondanks hadden we ons opnieuw met een eindsprint veilig willen spelen in de laatste acht speelronden. Makkelijk gezegd natuurlijk, maar het geloof was er nog."

Onrechtvaardig

Bij De Graafschap, dat net als SC Cambuur nu niet kan promoveren, heerst een totaal andere sfeer. „De teleurstelling is enorm groot, niet normaal", zegt clubdirecteur Mike Snoei tegen Omroep Gelderland. „Dit is zo onrechtvaardig. Ook omdat de voorsprong zo enorm groot is."

FC Utrecht naar de rechter

Nummer drie Feyenoord mag de groepsfase van de Europa League in. Die beloning was eigenlijk voorzien voor de winnaar van de bekerfinale die nu niet wordt gespeeld. PSV en Willem II starten in de voorronden van de Europa League. Dat is zuur voor FC Utrecht: die club had zich niet alleen voor de bekerfinale geplaatst, maar heeft op de ranglijst ook maar drie punten minder dan Willem II, met bovendien nog een wedstrijd minder gespeeld.

FC Utrecht vindt het besluit over de verdeling van de Europese tickets dan ook onaanvaardbaar en accepteert vooral niet dat Feyenoord ten koste van de club uit de domstad het ticket voor de groepsfase van de Europa League krijgt. Utrecht kondigt aan naar de voorzieningenrechter en de UEFA te stappen om het besluit aan te vechten.

„Het is voor FC Utrecht onaanvaardbaar dat de bekercompetitie, die op één wedstrijd na niet is uitgespeeld, geheel genegeerd wordt en niet meeweegt in de afweging welke club op sportieve gronden recht heeft op een Europees ticket", zegt de club in een verklaring.